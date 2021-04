COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 15 avril

- Les régions de de Montréal (+313) , de la Capitale-Nationale (+293), de l'Outaouais (+207) et de Chaudière-Appalaches (+195) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 660 patients sont hospitalisés ( +17 ) et 152 personnes sont aux soins intensifs ( +2 ).

- Le nombre de décès grimpe de 7 , soit 1 dans les 24 dernières heures et 6 entre le 7 avril et le 12 avril.

SANTÉ

- De nombreuses cliniques de vaccination sans rendez-vous pour le vaccin AstraZeneca sont vides à Montréal et Laval. À peine 70 doses ont été distribuées au Palais des Congrès de Montréal, mardi. Samedi dernier, la clinique était pratiquement inoccupée. C'est tout le contraire à Québec où la population s'arrache chaque dose disponible. 700 000 Québécois de 55 ans et plus n'ont toujours par pris rendez-vous pour recevoir leur premier vaccin.

- De nombreux Québécois sont soulagés par la volte-face du PM François Legalt sur le port du masque à l'extérieur. Il est exigé seulement lorsqu'il est impossible de respecter la distanciation de 2 mètres.

POLITIQUE

- Le télétravail imposé par la pandémie n'est pas sans risque ! Le député libéral de Pontiac en Outaouais, Will Amos s'est excusé après être apparu complètement nu durant la période de question à la Chambre des Communes à Ottawa qui se déroulait sur Zoom. Le député soutient que sa caméra s'est allumée accidentellement au moment où il enfilait ses vêtements de travail, après avoir fait du jogging.

INTERNATIONAL

- 138.2 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie et 2 973 874 patients en sont décédés, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.