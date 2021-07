COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 15 juillet

VACCIN

- Ça y est, les 12-17 ans peuvent enfin devancer leur rendez-vous à 4 semaines pour leur seconde dose sur ClicSanté. La nouvelle a été annoncée par le ministre de la Santé Christian Dubé, jeudi matin. Rappelons que jusqu’à aujourd’hui, les jeunes de cette tranche d’âge pouvaient recevoir leur deuxième dose plus tôt, mais devaient le faire en se rendant dans une clinique sans rendez-vous.

Bonne nouvelle 👉 Les jeunes de 12-17 ans peuvent maintenant devancer leur rendez-vous à 4 semaines et + sur ClicSanté, comme l’ensemble des Québécois adultes.



La Santé publique a donné son accord.



Cette possibilité offre une plus grande flexibilité. — Christian Dubé (@cdube_sante) July 15, 2021

SANTÉ

- Les personnes qui présentent des symptômes de COVID-19 n'auront bientôt plus à se rendre dans une clinique de d'évaluation avant de consulter un médecin de famille. Présentement, si vous avez le nez qui coule, de la toux ou de la fièvre, vous ne pouvez allez consulter un généraliste directement. Une lettre du ministère de la Santé obtenue par Radio-Canada dit que les médecins devront vivre avec une nouvelle normalité et que l'étape supplémentaire doit prendre fin au plus tard le 6 septembre.

- Près de la moitié des femmes enceintes ont souffert de problèmes de santé mentale durant la pandémie de COVID-19 selon une nouvelle étude de chercheuses québécoises du CHU Sainte-Justine. Non seulement les effets du virus sur le bébé étaient inconnus au début, mais les restrictions sanitaires ont bouleversé leur expérience de grossesse et d’accouchement. Elles ont donc développer des symptômes dépressifs, de l'anxiété, vécu de l'isolement et doivent composer avec du stress post-traumatique.

- Les gens infectés par le VIH ont plus de chance d’attraper la COVID-19 et sont plus à risque d’en mourir. C’est ce que dévoilent des données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) jeudi. Le document insiste donc sur l’importance d’inclure les personnes infectées par le virus du sida dans la liste des populations prioritaires à vacciner.



ÉCONOMIE

- Les exportations se portent bien au Québec, malgré la pandémie. De janvier à avril, une augmentation de 12 % a été remarquée comparativement à l’an dernier, pour atteindre 31 milliards de dollars, selon Radio-Canada. Le deux tiers de ces exportations étaient destinées à nos voisins du sud, les États-Unis.

EMPLOI

- Le gouvernement de l’Ontario explore actuellement la possibilité de rendre « obligatoire » le vaccin contre la COVID-19 pour ceux qui occupent certains emplois plus à risque, selon un document provisoire obtenu par CBC News. L’obligation toucherait notamment les travailleurs de la santé, mais ne forcerait pas littéralement les employés à être vaccinés. Ceux qui ne le sont pas seraient plutôt soumis à des protocoles plus stricts que leurs collègues vaccinés lorsqu’en contact avec des patients infectés. Ils devraient donc porter un équipement de protection complet et se soumettre à des tests de dépistage plus réguliers, par exemple. Les fonctionnaires ontariens sont encore à la période de discussion et rien n’a encore été présenté officiellement au gouvernement Ford.

INTERNATIONAL

- Une progression inquiétante de décès liés à la COVID-19 a été enregistrée en Afrique. En une semaine, 43 % plus de personnes sont décédées dans le pays qui doit composer avec une pénurie de lits et d’oxygène.

- Plus de 187 000 000 de cas de COVID-19 ont été répertoriés à travers le monde depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

Avec la collaboration de Laurence Pellerin-Patenaude, journaliste Noovo Info