COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 17 décembre

- Les régions de Montréal (+561) , de la Montérégie (+228) , de la Capitale-Nationale (+185) et de Laval (+173) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 22 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 3 dans les 24 dernières heures, 14 entre le 10 et le 15 décembre, 3 avant le 10 décembre et 2 à une date inconnue. Au total, 7635 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- 675 000 Québécois devraient être vaccinés contre la COVID-19 d'ici le 31 mars en comptant les vaccins Pfizer et Moderna. C'est l'équivalent de l'ensemble des résidents en CHSLD et du personnel soignant. La campagne se déplacera dans les centres Marie-Rollet, Notre-Dame-de-la-Merci et Saint-Henri à Montréal la semaine prochaine. La campagne de vaccination débutera lundi en Mauricie et au Centre-du-Québec avec la distribution de 6 000 doses du vaccin Pfizer dans les CHSLD.

- Santé Canada met en garde les Canadiens qui seraient tentés d'acheter des vaccins vendus sur internet provenant de sources non autorisées.

- À compter d'aujourd'hui, tout l'Outaouais et les MRC d'Argenteuil et d'Antoine-Labelle dans les Laurentides passent en zone rouge.

- Le Jardin botanique de Montréal a rouvert ses portes. La mairesse Valérie Plante en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux, invitant les citoyens à profiter des sentiers extérieurs en respectant les mesures sanitaires. La Santé publique, qui le considérait au même titre qu'un musée et craignait les rassemblements, a finalement donné le feu vert à sa réouverture mardi. Il était fermé depuis le 30 septembre.

VACCIN

- La campagne de vaccination contre la COVID-19 prendra véritablement son envol aux quatre coins du Québec, lundi prochain. Le ministre de la Santé Christian Dubé a dévoilé 21 sites où le vaccin sera distribué. À voir ici !

- Santé Canada met les Canadiens en garde contre des vaccins vendus sur Internet ou de sources non autorisées. L'agence affirme que ces vaccins contrefaits contre la COVID-19 peuvent présenter de graves risques pour la santé. Elle précise que les vaccins autorisés sont gratuits et suivent une chaîne d'approvisionnement étroitement contrôlée. Ils ne seront fournis que par des cliniques organisées ou approuvées par les autorités de santé publique locales.

POLITIQUE

- Le député caquiste de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, est exclu du caucus de la CAQ jusqu'à nouvel ordre, après une soirée bien arrosée dans une brasserie où il n'a pas respecté les mesures sanitaires, dont la distanciation physique.

- Les Québécois accordent une note de 69% au premier ministre François Legault et au Dr Horacio Arruda pour leur gestion de la crise provoquée par la COVID-19. Justin Trudeau obtient pour sa part une note de 58%. 67% des Québécois sont satisfaits du gouvernement Legault qui aurait été facilement réélu avec 49% des voix, selon un nouveau sondage Léger/Journal de Montréal. Le Parti libéral du Québec est loin derrière avec 22% d'appuis, suit le Parti Québécois à 14% et Québec-Solidaire à 11%.

ÉCONOMIE

- Les 240 employés syndiqués des bars et restaurants de l'aéroport Montréal-Trudeau se sont entendus avec l'employeur pour protéger leur lien d'emploi pour 24 mois et ainsi continuer à bénéficier de l'assurance collective pendant cette période. Le nouveau contrat de travail a été accepté dans une proprotion de 99.3%.

CULTURE

- Québec donne un coup de pouce aux salles de cinéma fermées depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie de COVID-19. L'aide de 4.6 M$ annoncée ce matin par le ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy sera versée aux salles de propriétés québécoises. 76 établissements totalisant 469 écrans pourront profiter de cette subvention.

INTERNATIONAL

- Le président français, Emmanuel Macron a été testé positif à la COVID-19. L'homme de 42 ans n'aurait pas développé de forme grave de la maladie. En vertu des règles sanitaires en France, le président de la République s'isolera pour une période de 7 jours. Même chose pour le premier ministre français, Jean Castex, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez et le président du Conseil européen Charles Michel qui ont tous été en contact avec Emmanuel Macron ces derniers jours.

- La vaccination dans les pays de l'Union européenne débutera le 27 décembre.

- Le roi de la Suède, Carl XVI Gustaf estime que son pays a échoué pour protéger la population, particulièrement les personnes âgées, contre la COVID-19. Le coronavirus a fait plus de 7800 morts. La Suède compte 10 millions d'habitants.

- 74.2 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Dans le TOP 5 des pays les plus infectés, on retrouve :