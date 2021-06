COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 17 juin

Les hospitalisations liées à la #COVID19 passent sous la barre des 200 aujourd’hui. La courbe continue de s’aplatir dans nos hôpitaux et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. La situation dans les CHSLD passe également un cap important ce matin @Marguerite_CAQ https://t.co/hh4zuxM0Fn

- 87 000 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 82 142 dans les dernières 24 heures et 4 858 avant le 15 juin, pour un total de 6 955 473 doses administrées au Québec.

- Les régions de Montréal (+46) , de la Montérégie (+30) , de Laval (+23) et des Laurentides (+11) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 192 patients sont hospitalisés (-17) et 45 personnes sont aux soins intensifs (-5) .

- Au total, 11 177 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la crise sanitaire. ( 1 décès a été retiré puisqu'il était non attribuable à la COVID-19)

- Le nombre de décès grimpe de 1 , soit 0 dans les dernières 24 heures et 1 avant le 9 juin.

VACCIN

- Le Québec recevra 600 000 doses de moins du vaccin Pfizer le mois prochain. Par conséquent, il n'y aura pas de rendez-vous additionnels qui pourront être pris au cours des deux premières semaines de juillet, mais les rendez-vous déjà confirmés seront honorés, précise le ministère de la Santé dans un communiqué diffusé hier soir. Le taux de vaccination au Québec est de 81.5%

- Une clinique de vaccination sera érigée près du Centre Bell de Montréal demain soir pour vacciner les amateurs de hockey. Les fans qui accepteront recevront un hot dog comme récompense. Hier soir, une clinique similaire s'est tenue près du Temple des Glorieux.

«UN VACCIN, UN HOT DOG», annonce @cdube_sante

Avant le match du Canadien au Centre Bell, vendredi. Pour motiver les jeunes réticents. #vaccination #noovoinfo pic.twitter.com/0Z8i1Gtc5O — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) June 16, 2021

- Montréal-Nord met le paquet pour convaincre ses résidents de se faire vacciner. Des travailleurs de la santé se promènent à pied dans les rues du quartier pour informer la population une personne à la fois. Plusieurs cliniques mobiles ont aussi été déployées devant des écoles et des milieux de travail. Ces efforts ont fait passer le taux de vaccination de 34% à 53%.

- Les Québécois(es) de 40 ans et plus peuvent dès maintenant changer la date de leur rendez-vous pour obtenir leur 2e dose de vaccin anti-COVID.

FRONTIÈRE

- La frontière entre le Canada et les États-Unis ne rouvrira pas à la fin juin, rapporte La Presse. À peine 15% des Canadiens ont reçu leurs 2 doses de vaccins. Le premier ministre du Québec, François Legault, ne serait pas contre une réouverture rapide à ceux et celles qui sont complètement vaccinés.

INTERNATIONAL

- Près de deux milliards et demi de vaccins ont été distribués à travers le monde, 177 millions de personnes infectées et 3.8 millions de patients sont décédés, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Le Canadien de Montréal a lancé un concours sur les réseaux sociaux hier soir pour inciter les jeunes de 18 à 29 ans à se faire vacciner.