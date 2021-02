COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 18 février

- Les régions de Montréal (+382) , de la Montérégie (+102) , de Laval (+98) et de Lanaudière (+59) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 14 décès s'ajoutent au triste bilan, 0 dans les 24 dernières heures, 11 entre le 10 et le 15 février et 2 avant le 10 février et 1 à une date inconnue.

SANTÉ

- Le gouvernement du Québec est sur le point de signer des ententes avec des cliniques privées en radiologie afin de réduire la liste d'attente dans les hôpitaux. Ces établissements seraient chargés d'effectuer des milliers de scans et d'imageries par résonance magnétique, selon Le Devoir. Les délais pour ce genre de procédures auraient doublé partout au Québec et même triplé dans certains hôpitaux de Montréal en raison de la pandémie.

- Déception chez les jeunes hockeyeurs de Sherbrooke en Estrie. Hockey Sherbrooke a décidé d'annuler le reste de la saison. L'organisation espérait des assouplissements du gouvernement pour les sports d'équipes pour relancer ses activités. Un processus de remboursement sera rapidement mis sur pied par Hockey Sherbrooke qui préfère maintenant concentrer ses efforts sur la prochaine saison.

JUSTICE

- Le nombre de constats d'infraction pour non-respect de mesures sanitaires a bondi de 80% au Québec depuis le début du mois. 1350 tickets ont été remis par les policiers pour un total de 2.3M$ d'amendes. À l'inverse, les agents du SPVM ont remis trois fois moins de constats entre le 1er et le 15 février pour un total de 69.

-L'avocat de Gatineau qui contestait le couvre-feu devant les tribunaux encaisse un autre revers. La Cour d'appel du Québec a rejeté la requête de Me William Desrochers qui allègue que la mesure est une atteinte grave à son droit fondamental à la liberté. La Cour supérieure avait aussi débouté l'avocat un plus tôt ce mois-ci. Me Desrochers souhaitait que les Québécois puissent sortir de chez eux pour marcher, courir ou aller en voiture entre 20h et 5h.

INTERNATIONAL

- Près de 110 millions de personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon l'Université Johns Hopkins.

Université Johns Hopkins