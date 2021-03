COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 18 mars

- Les régions de Montréal (+316) , de Lanaudière (+73) , de la Montérégie (+71) et de Laval (+50) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 13 , soit 0 dans les 24 dernières heures, 9 entre le 10 et le 15 mars et 4 avant le 10 mars.

VACCIN

- Un premier cas de thrombose chez un patient ayant reçu le vaccin AstraZeneca est enregistré au Québec. Ce serait aussi le premier cas au Canada, selon le Journal de Montréal. Le patient est un homme de 79 ans hospitalisé à l'Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe en Montérégie. Le septuagénaire avait été vacciné samedi dernier. Il s'en tire sans séquelles importantes. Les données sur les effets secondaires provoqués par le vaccin AstraZeneca ne sont pas encore disponibles au Canada.

- Des parents d'enfants de 3 écoles juives des secteurs Côte-Saint-Luc et Snowdon à Montréal seront vaccinés dans le cadre d'un projet pilote pour éviter la transmission de variant. Il s'agit des écoles Herzliah, Talmud Torahs Unis et JPPS-Bialik. Actuellement, seuls les patients de 65 ans et plus peuvent recevoir le vaccin à Montréal.

- Le ministre de la Santé, Christian Dubé se fera vacciner à 15h30 cet après-midi au Palais des congrès de Montréal. Christian Dubé est âgé de 64 ans ce qui le rend éligible à la vaccination. Sa collègue, Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés, recevra une première dose demain à Saint-Jérôme dans les Laurentides. Au fédéral, le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a reçu le vaccin AstraZeneca lundi. L'ex-astronaute n'a ressenti aucun effet secondaire.

Les vaccins contre la COVID-19 approuvés par Santé Canada sont gratuits, efficaces et sécuritaires. Comme plus de 3 millions de Canadiens, j’ai reçu ma 1re dose de vaccin. Si, comme moi, vous êtes éligible à recevoir le vaccin, réservez votre rendez-vous le plus tôt possible. pic.twitter.com/82jGgeIyBf — Marc Garneau (@MarcGarneau) March 15, 2021

SANTÉ

La Montérégie pourrait bientôt profiter d'un assouplissement des mesures sanitaires. Une annonce pourrait être faite dès la semaine prochaine, selon la directrice régionale de la Santé publique, Dre Julie Loslier. La Montérégie est la 2ième région la plus infectée au Québec, avec près de 43 000 cas de COVID-19.

- Les travailleurs étrangers pourront faire leur quarantaine à la ferme, selon de nouvelles règles adoptées par le ministère fédéral de l'Agriculture. Comme les autres voyageurs, ils devront d'abord attendre leur résultat de test dans un hôtel approuvé par Ottawa pour ensuite être transférés vers les fermes. La mesure entrera officiellement en vigueur le 21 mars.

- L’application Alerte COVID est très peu utilisée. Elle a été téléchargée à 6 millions de reprises, mais seulement 20 000 personnes ont entré la clé après avoir reçu un résultat positif.

ÉCONOMIE

- La Chambre de commerce du Montréal métropolitain lancera aujourd'hui une sorte de AirBnb pour remplir les espaces vides des tours à bureaux au centre-ville. Une plateforme virtuelle permettra aux entreprises de compenser leurs pertes en sous-louant les étages désertés par les travailleurs. La Chambre pense qu'il s'agit d'une opportunité en or pour plusieurs PME d'avoir pignon sur rue au centre-ville.

- 33% plus de Montréalais ont quitté la Métropole pour la banlieue en 2020 d'après une nouvelle étude de la SCHL. Les ménages qui ont fait le saut vivaient surtout en périphérie comme à Saint-Laurent, Anjou, LaSalle et Montréal-Nord. Les gains les plus importants se sont faits à Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu et Longueuil. L'écart de prix des propriétés est la principale raison du déménagement des Montréalais dans le 450.

INTERNATIONAL

- Le COVID-19 a causé la mort de plus de 2.6 millions de personnes à travers le monde. Les États-Unis demeure le plus pays le plus endeuillé avec 538 000 décès, selon les plus récentes données officielles de l'Université Johns Hopkins.