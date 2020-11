COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 19 novembre

- Les régions de Montréal (+280) , du Saguenay - Lac-Saint-Jean (+167) , de la Montérégie (+133) et de Lanaudière (+117) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 35 décès s'ajoutent au triste bilan. De ce nombre, 8 sont survenus dans les 24 dernières heures, 19 entre le 11 et le 16 novembre, 6 avant le 11 novembre et 2 à une date inconnue. 6710 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

ÉDUCATION

- Le PM François Legault doit faire une annonce importante à 17h cet après-midi concernant le prolongement du congé scolaire durant les Fêtes. Un nouveau sondage de la Fédération des comités de parents du Québec démontre qu'une majorité de parents (60%) souhaite des cours à distance pour les élèves forcés de rester à la maison. Ils craignent un impact sur la performance académique des élèves.

- Les centrales syndicales CSQ, CSN et FTQ appellent le gouvernement Legault à faire preuve de bon sens dans la mise en place des mesures sanitaires. Elles déplorent l'absence de sensibilité du gouvernement face à la réalité quotidienne vécue par les enseignants ainsi que les éducatrices(teurs) en service de garde scolaires.

« Le personnel de soutien en a plus qu’assez du manque de considération de la part du ministre de l’Éducation. On invite le gouvernement à ne pas se mettre la tête dans le sable : fermer les écoles tout en maintenant ouverts les services de garde serait aussi efficace qu’un produit homéopathique. Il ne faut pas avoir fréquenté une salle de classe souvent dans sa vie pour penser que l’ouverture des services de garde ne viendrait pas compromettre les efforts de la Santé publique. » – Sonia Ethier, présidente de la CSQ

SANTÉ

- 51% des employés du réseau de la santé, services sociaux et services de garde éducatifs ne sont pas assurés par les mesures de prévention déployées au Québec, selon un sondage mené par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). 3 répondants sur 4 s'inquiètent pour leur santé psychologique ou celle de leurs collègues. Ce sondage a été mené en ligne du 9 au 16 novembre auprès de 1971 répondants.

ÉCONOMIE

- Le Québec sera parmi les provinces canadiennes les plus touchées par la pandémie sur le plan de l'économie, alors que le PIB devrait reculer de 6.7% cette année selon le Conference Board. Le tourisme, l'hébergement, le transport et la restauration font partie des secteurs les plus touchés par la crise.

- Le restaurant Pho King Bon de Rosemère fait encore parler de lui. Son propriétaire, Guillaume Boutin annonce qu'il rouvrira ses portes lundi prochain, le 23 novembre. Dans une publication sur Facebook qui prend les allures d'un reportage, il remet en question les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement Legault.

- Le projet de REM à l'aéroport Montréal-Trudeau serait en péril alors que le gouvernement du Québec refuse de le financer selon La Presse. En difficulté financière du ralentissement causé par la pandémie, l'aéroport est incapable d'allonger les 600 M$ de dollars nécessaires aux travaux. Ottawa est prêt à faire sa part, mais refuse de prêter l'argent seul. La connexion au train électrique est essentielle pour l'avenir de l'aéroport.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait 250 000 morts aux États-Unis selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Dès aujourd'hui, toutes les écoles publiques de la ville de New York sont fermées pour une durée indéterminée, en raison d'une augmentation (3%) des cas positifs.