COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 1er avril

- Les régions de Montréal (+348) , de la Capitale-Nationale (+194) , de la Montérégie (+121) et de l'Outaouais (+100) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 9 , soit 3 dans les 24 dernières heures et 6 entre le 24 et le 29 mars.

SANTÉ

- Les restaurants, les gyms, les salons de coiffure et autres commerces non essentiels de Québec, Lévis et Gatineau seront fermés dès 20h ce soir, jusqu'au 12 avril. Les écoles seront aussi fermées en raison d'une multiplication de cas de COVID-19 dans ces trois secteurs. Aussi, les régions de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, l'Outaouais et le Bas-Saint-Laurent repassent en zone rouge.

- Le milieu de l'enseignement dénonce l'incohérence du gouvernement Legault avec l'imposition de ce reconfinement. Les syndicats pensent qu'il est allé trop vite en renvoyant les secondaires 3, 4 et 5 en classe partout au Québec.

- Des personnalités publiques se sont fait insulter sur les réseaux après avoir annoncé publiquement qu'il s'était fait vacciner. L'animateur Guy A. Lepage, le chanteur Gilles Vigneault et l'écrivaine Janette Bertrand en font partie. Guy A. Lepage a confié à LaPresse en avoir profité pour éliminer les indésirables de son compte Twitter.

- Le PM de l'Ontario, Doug Ford annoncera aujourd'hui que la province sera mise sur pause pour une durée de 28 jours, selon la CBC. La mesure d'urgence entrera en vigueur ce samedi. La pandémie est hors de contrôle selon plusieurs experts en santé.

#Joyeux #PoissonDavril!

Mais la COVID 19, ce n’est pas une blague. C’est vrai.



Il faut continuer de :

- se laver les mains

- porter le masque en public

- se tenir à au moins 2 mètres les uns des autres

- télécharger l’appli Alerte COVID



Plus d'infos : https://t.co/FNLJMSgWBh

JUSTICE

- 7 fêtards ont écopé de 1500$ d'amende alors qu'ils faisaient la fête dans un restaurant du centre-ville de Rivière-du-Loup hier soir. Cette ville du Bas-Saint-Laurent compte le plus grand nombre de cas actifs de COVID-19 par habitant au Québec actuellement.

RÉGIONAL

- En raison des mauvaises conditions climatiques annoncées pour aujourd'hui, le CISSS du Bas-Saint-Laurent reporte tous les rendez-vous prévus pour la vaccination. C'est plus de 2100 rendez-vous qui sont reportés à lundi.

- Les villse de Sherbrooke en Estrie et de Drummondville dans le Centre-du-Québec prônent la prudence à l'approche du long congé de Pâques pour éviter des éclosions.

INTERNATIONAL

- Près de 129 000 000 de personnes à travers le globe ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Dans le TOP 5 des pays les plus infectés, on retrouve :

États-Unis : 30.4 millions Brésil : 12.7 millions Inde : 12.2 millions France : 4.7 millions Russie : 4.5 millions

SPORTS

- Le Phoenix de Sherbrooke doit suspendre temporairement ses activités, en raison d'un cas de la COVID-19 chez un membre du personnel. Toute l'équipe membre de la LHJMQ est en isolement jusqu'à la fin de l'enquête de la Santé publique de l'Estrie.