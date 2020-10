COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 1er octobre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/ZJAl4uhXnW

- Les régions de Montréal ( +318 ), Capitale-Nationale ( +134 ), Montérégie ( +97 ) et Laval ( +78 ) enregistrent les hausses de cas les plus importantes.

- Aucun décès n'est survenu dans les dernières 24 heures, mais un décès recencé entre le 23 et le 28 septembre s'ajoute, pour un total de 5 834 morts depuis le début de la pandémie.

SANTÉ

- Les policiers ont maintenant le pouvoir de mettre à l'amende ceux qui font des partys privés ou qui manifestent sans masque au Québec. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 1000$. Hier soir, quelques centaines de personnes ont manifesté contre les règles sanitaires au parc La Fontaine de Montréal. Une seule arrestation a été effectuée par le SPVM, alors qu'un homme de 47 ans a été interpellé pour méfait public.

- Le temps d'attente pour être opéré au Québec explose particulièrement en orthopédie. Le problème est si grand que Québec a fait signer une entente de confidentialité aux médecins spécialistes pour limiter la diffusion des chiffres selon La Presse. En août, 92 000 patients étaient en attente d'une chirurgie.

- De multiples agences de placement de personnel ont vu le jour pendant la pandémie flairant la bonne affaire. Certaines font des petites fortunes en recrutant du personnel travaillant déjà dans le milieu de la santé selon La Presse. En pleine crise, une agence de placement pouvait proposer jusqu'à 100 $ l'heure à ses infirmières. Des employés peuvent faire plusieurs CHSLD par semaine, ce qui est contraire aux directives de la Santé publique.

ÉCONOMIE

- Depuis minuit, les bars et les salles à manger des restaurants sont fermés dans les zones rouges au Québec, soit Montréal, Québec et Chaudière-Appalaches. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon annoncera à 13h cet après-midi un plan pour leur venir en aide.

ÉDUCATION

- L'école secondaire Saint-Stanislas de Saint-Jérôme dans les Laurentides est fermée pour une durée indéterminée en raison d'une éclosion de COVID-19. Au moins 27 élèves et deux membres du personnel ont contracté le coronavirus jusqu'à maintenant. Un party réunissant des élèves adeptes de cheerleading et de football pourrait être en cause. La COVID-19 s'est installée dans au moins 552 écoles au Québec, selon les chiffes du gouvernement.

INTERNATIONAL

- Près de 34 000 000 de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins