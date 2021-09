COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 2 septembre

2/2 On va profiter des prochaines semaines pour intensifier la vaccination chez les jeunes en vaccinant en milieu scolaire. On doit augmenter notre couverture vaccinale en septembre. pic.twitter.com/kccOH3YPVv

Selon l'INSPQ, 87,1 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 80,8 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

ÉCONOMIE

- Les tenanciers de bars demandent à Québec de prolonger l'aide financière aux entreprises après le 30 septembre pour survivre aux restrictions sanitaires. Ils sont toujours limités à 50% de leur capacité d'accueil même s'ils ont la certitude que leur clientèle est doublement vaccinée avec l'imposition du passeport vaccinal. Le service d'alcool doit prendre fin à 1h du matin plutôt qu'à 3h en raison de la pandémie.

SANTÉ

- La Santé publique de Montréal cherche un moyen de limiter la propagation de la COVID-19 dans les écoles de la métropole. Le retour des bulles-classes et le retrait d'un groupe au complet à la suite d'un cas positif auraient été évoqués, selon le Journal de Montréal. Pour l'instant, aucun de ces scénarios n'a été retenu.

- Les assureurs craignent davantage les impacts psychologiques que physique de la 4e vague de pandémie de COVID-19, rapporte LaPresse. L'anxiété liée au retour au travail pourrait causer une importante vague d'absentéisme. Jusqu'à 40% des réclamations des travailleurs à leurs assurances collectives sont liées à la santé mentale.

VACCIN

Comparaison 2e et 4e vagues 👇



Bien que les cas de la 4e vague soient plus élevés qu’au début de la 2e vague (graph 1), les hospit (graph 2) et les décès (graph 3) sont nettement plus bas. C’est grâce à la vaccination.



Chaque vaccin de plus fait une réelle différence. pic.twitter.com/RYy9DNIl5W — Christian Dubé (@cdube_sante) September 2, 2021

INTERNATIONAL

- 5.3 milliards de vaccins ont été distribués à travers le monde jusqu'à maintenant, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.