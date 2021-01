COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 21 janvier

- Santé Canada n'a toujours pas autorisé le vaccin de la compagnie AstraZeneca. Ottawa souhaite analyser des données supplémentaires sur l'efficacité du sérum avant de se prononcer. Le Canada a déjà réservé 20 millions de doses du vaccin AstraZeneca qui a déjà été autorisé par le Royaume-Uni où les cas de COVId-19 se multiplient.

- Les épiceries du Québec ont connu une année record en 2020 grâce à la pandémie. Les ventes d'aliments ont atteint 22 milliards de dollars, en hausse de 13% comparativement à l'année précédente. En décembre, les Québécois ont acheté moins de dinde et de canneberges, mais plus de sushis vendus en épicerie. La levure servant à faire du pain demeure l'un des aliments les plus prisés par les consommateurs.

- Les Québécois sont peu nombreux à réserver des voyages dans le sud pour la semaine de relâche malgré des prix alléchants selon La Presse. Les tests de détection obligatoires auraient refroidi l'ardeur des consommateurs. Les agences de voyages pensent que la situation pourrait changer en février si le nombre de cas de COVID continue de diminuer. Le PM François Legault a demandé plus tôt cette semaine à Ottawa d'interdire les voyages internationaux non essentiels.

- La crise sanitaire a fait bondir le nombre de logements vacants à Montréal. Le taux d'inoccupation atteint 6%, alors qu'il était à seulement 1% en mai dernier. Plusieurs propriétaires de la métropole craignent d'avoir de la difficulté à relouer leurs logements. Malgré cela, l'Association des propriétaires du Québec s'oppose à un gel des loyers.

- Le nouveau président des États-Unis, Joe Biden invite les Américains à porter le masque pour se protéger contre la COVID-19 qui a fait plus de 406 000 morts depuis le début de la pandémie, selon l'Université Johns Hopkins.

Wearing masks isn't a partisan issue — it's a patriotic act that can save countless lives. That's why I signed an executive order today issuing a mask mandate on federal property. It's time to mask up, America.