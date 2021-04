COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 22 avril

- Les régions de Montréal (+246) , de la Capitale-Nationale (+195) , de Chaudière-Appalaches (+169) et de la Montérégie (+156) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 6 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 3 entre le 14 et le 19 avril et 2 avant le 14 avril.

VACCIN

- Le Québec enregistre un nouveau record de vaccination avec 85 000 doses administrées hier. 30 000 personnes de 45 ans et plus ont reçu le vaccin AstraZeneca et 103 000 rendez-vous ont été pris en ligne pour la prochaine semaine. Pour répondre à la demande, 11 000 vaccinateurs ont été formés.

- Le variant indien B.1.617 détecté en Mauricie/Centre-du-Québec pourrait affecter l'efficacité des vaccins en circulation, selon le ministre de la Santé, Christian Dubé qui prendra la parole à 13h cet après-midi pour annoncer un élargissement de l'accès au vaccin contre la COVID-19 aux personnes handicapées.

SANTÉ

- Les voix s'élèvent pour que le gouvernement fédéral limite les vols en provenance de l'Inde. Depuis presque deux semaines, une trentaine de vols en provenance de ce pays ont atterri à Vancouver et Toronto et de nombreux voyageurs étaient infectés. Vous pouvez consultez la liste des vols infectés sur le site canada.ca :

- 1 Québécois sur 3 reconnait avoir visité ou avoir reçu au moins une personne à la maison depuis le début avril, selon un sondage de l'INSPQ menée auprès de 6 600 répondants. ce taux grimpe à 44% chez les 18 à 24 ans.

JUSTICE

- Près de 80% des contraventions remises au Québec pour non respect des consignes sanitaires n'ont pas encore été payées. Le Soleil rapporte que plus de 10 000 des 13 497 billets remis depuis avril 2020 sont contestés en justice. C'est dans les districts judiciaires de Montréal, Terrebonne et Québec où l'on compte le plus de constats signifiés.

INTERNATIONAL

- Les États-Unis pourraient envoyer une autre cargaison de vaccin AstraZeneca au Canada, a laissé entendre le président américain Joe Biden, mercredi. Ce vaccin est approuvé au Canada, mais pas chez nos voisins du Sud.

- L'Inde, 2e pays le plus infecté au monde après les États-Unis, a enregistré 2000 décès et 300 000 nouvelles contaminations en l'espace de 24h.

- 143.8 millions de personnes ont été infectés à travers la planète depuis le début de la pandémie et 3 059 018 patients sont décédés, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

ARTS & SPECTACLES

- Le festival de musique Osheaga n'aura pas lieu à Montréal, cet été, avec la 3e vague de COVID-19. L'organisation promet un nouveau rendez-vous en 2022. Les détenteurs de laissez-passé pourront se faire rembourser ou les utiliser l'an prochain.

- Le Cirque du Soleil reprendra ses activités dès cet été à Las Vegas. L'an dernier, le Cirque a cessé complètement ses activités et a mis à pied des milliers d'employés en raison de la pandémie.

