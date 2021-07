COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 22 juillet

- Le gouvernement Legault a conclu une entente avec le privé pour réduire la liste d'attente en radiologie qui s'est allongée depuis le début de la pandémie. Selon Le Devoir, 10 cliniques spécialisés se partageront 9.6 M$. Près de 160 000 Québécois attendent de subir un scan ou un examen en imagerie par résonance magnétique (IRM).

- Les garderies ne savent plus quoi faire des boîtes de masques à fenêtre fournis par Québec qui s'empilent dans leurs bureaux. Les produits fabriqués en Chine sont inconfortables et font constamment de la buée, ce qui fait que les éducatrices préfèrent le masque de procédure, rapporte le Journal de Montréal. De nouveaux masques faits au Québec pourraient être distribués ces prochains mois.

- L'état d'urgence est maintenant levé à Ottawa.La décision a été prise en raison du faible nombre quotidien de nouveaux cas de COVID-19 et de la forte réponse à la vaccination. L'état d'urgence donnait certains pouvoirs à la ville notamment en matière d'approvisionnement et de gestion du personnel.

- Le ministre de la Santé, Christian Dubé durcit le ton envers les Québécois qui n'ont toujours pas été vaccinés. Il estime qu'il est "minuit moins une" pour obtenir une première dose. 82% des Québécois ont reçu un premier vaccin et 55% sont complètement vaccinés.

On garde le cap sur notre plan de match d’atteindre 75% de vaccination chez les 12+ au 31 août.



On le voit partout ailleurs : une 4e vague frapperait les non-vaccinés et leurs proches en premier. Il est minuit moins une pour obtenir votre 1ière dose. https://t.co/L33YHCLOx3