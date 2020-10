COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 22 octobre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkSKnE pic.twitter.com/bPFRrlYre6

- Les régions de Montréal (+298) , de Québec (+168) et de la Montérégie (+138) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 8 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 12 décès survenus entre le 15 et le 20 octobre. 6094 personnes ont succombé à la maladie.

SANTÉ

- 28 octobre : Tout porte à croire que les mesures sanitaires liées à la COVID-19 en zone rouge seront prolongées au-delà du 28 octobre. Avec environ 1000 nouveaux cas par jour, François Legault indique que «les chances sont faibles» que les restaurants puissent rouvrir leurs portes, la semaine prochaine. Le premier ministre fera part de sa décision en début de semaine.

- François Legault souhaite voir plus de Québécois faire du télétravail. 46% des éclosions surviennent dans les milieux de travail. Le premier ministre estime que le réseau de le santé ne peut pas supporter 1000 nouveaux cas par jour. M. Legault invite donc les entreprises à encourager davantage le télétravail.

- Le gouvernement du Québec revoit complètement son processus de dépistage de la COVID-19. La firme Deloitte a reçu le mandat de déployer d'ici 6 à 8 semaines un nouveau système de rendez-vous par internet baptisé Health Connect. Les patients seront informés des résultats par courriel ou par texto. Un projet pilote est actuellement déployé à Montréal et à Québec. Ce contrat d'une durée d'un an, renouvelable, est évalué à 12.4M$. Il a été accordé de gré à gré. Cette plateforme sera accessible sur le site Québec.ca/coronavirus.

- Une centaine de patients de la Montérégie ont été testés faussement positifs à la COVID-19 ces derniers jours. Parmi eux, 18 ont été placés en zone chaude les exposant ainsi fortement virus selon La Presse. Il a fallu 3 jours aux autorités pour détecter et corriger ces erreurs de diagnostic. Une défaillance dans les labos du MAPAQ de St-Hyacinthe serait en cause.

- Au moins 4 personnes atteintes de la COVID-19 ont fréquenté le bingo communautaire de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis le 4 octobre selon le plus récent bilan de la Santé publique. Ce nombre pourrait encore augmenter alors que le dépistage se poursuit. D'ailleurs, tous ceux qui sont entrés dans la salle de jeux de la rue Saint-Joseph depuis le 4 octobre sont priés de se faire tester.

- L'usine Olymel de Vallée-Jonction en Beauce restera ouverte malgré une éclosion majeure de COVID-19. Au moins 80 travailleurs ont été contaminés dans les derniers jours et le virus a été fatal pour l'un d'entre eux. La victime, un homme de 65 ans, est décédée moins de 24 heures après avoir reçu le diagnostic. Un dépistage massif a eu lieu à l'usine d'abattage lundi ce qui pourrait faire grimper le bilan quotidien en Chaudière-Appalaches.

- La demande pour le vaccin contre la grippe est très forte cette année au Québec, en raison de la pandémie de COVID-19. Des cliniques de vaccination du Grand Montréal affichent déjà complet rapporte Le Devoir. Le gouvernement du Québec a commandé deux millions de doses, soit 25% de plus que l'an dernier.

ÉCONOMIE

- WestJet remboursera ses clients dont les vols au Canada ont été annulés en raison de la pandémie. Il s'agit de la première compagnie aérienne canadienne à prendre cette décision. Auparavant, WestJet offrait des crédits voyages pour la majorité des vols annulés.

- Le stationnement sur rue sera gratuit partout à Montréal du 14 novembre au 31 décembre, pendant les week-ends. La mairesse Valérie Plante espère inciter les Montréalais à rester en ville pour effectuer leur magasinage des Fêtes et ainsi soutenir les commerçants montréalais. Les commerces qui le désirent pourront aussi demeurer ouverts jusqu'à 22 h la semaine et jusqu'à 19 h le samedi et le dimanche.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait 1.1 million de morts à travers le monde, dont 222 000 aux États-Unis selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.