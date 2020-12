COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 24 décembre

- 46 nouveaux décès s'ajoutent au triste bilan, dont 13 survenus dans les 24 dernières heures, 29 entre le 17 et le 22 décembre, 2 avant le 17 décembre et 2 à une date inconnue pour un total de 7 913 décès depuis le début de la pandémie.

- Les hausses les plus importantes sont dans les régions de Montréal (+892) , de la Montérégie (+324) , de la Capitale-Nationale (+223) et de Laval (+215) .

CONFINEMENT

- Les commerces non essentiels fermeront leurs portes du 25 décembre au 10 janvier. Plusieurs activités extérieures seront toutefois disponibles pour permettre aux Québécois de voir leurs proches tout en respectant les règles sanitaires.

- À Québec, les policiers et les pompiers feront sonner leurs sirènes en hommage au personnel de la santé à 20h ce soir. Les cloches des églises sonneront également pour envoyer un message d'amour selon le maire Régis Labeaume.

- La police de Montréal rappelle à la population de ne pas signaler le 911 pour dénoncer une entorse aux consignes du gouvernement, notamment l'interdiction de se rassembler pour les fêtes.

SANTÉ

- Le réveillon sera morose pour bien des Québécois ce soir. 59% vivent des sentiments négatifs cette année comme de la déception, de la tristesse et de l'inquiétude selon un sondage Léger/Journal de Montréal. Les étudiants sont plus positifs que la moyenne à 52%. 90% des répondants respecteront l'interdiction des rassemblements. 79% appuient cette décision du gouvernement Legault.

- Les Canadiens ont hâte que la pandémie se termine pour reprendre une vie normale. 44% d'entre eux souhaitent surtout reprendre une routine quotidienne sans se soucier du coronavirus, selon un sondage Angus Reid. 43% ont plutôt hâte de distribuer accolades et poignées de main et 42% trépignent d'impatience à l'idée de voyager à l'étranger. Partager un repas au restaurant suit à 32%.

- L'hôpital de Montréal pour enfants doit accueillir des patients adultes pour libérer des lits dans d'autres établissements du CUSM. Onze patients en postopératoire de l’Hôpital Royal-Victoria ont été transférés aux soins intensifs pédiatriques. Le CUSM procède à un important délestage en prévision de l'arrivée de nouveaux patients infectés à la COVID-19 La durée moyenne des hospitalisations est de 17 jours au Québec.

Devant la demande du MSSS d’augmenter notre capacité d’accueillir des patients COVID-19, le CUSM et ses travailleurs de la santé des sites adultes réalisent un important délestage. @HopitalChildren a aussi été mis à contribution. #mercihttps://t.co/qq3J2muHrR — Centre universitaire de santé McGill (@cusm_muhc) December 24, 2020

- Le vaccin Moderna contre la COVID arrivera lundi au Canada après avoir reçu le feu vert de Santé Canada, mercredi. Le nord du pays et les régions éloignées bénéficieront en premier du nouveau vaccin, qui est plus facile à conserver et à transporter que celui de Pfizer. Au total, 1,2 million de doses seront distribuées d'ici la fin janvier partout au pays.

- Québec a dépensé 22 millions de dollars pour les masques non conformes distribués dans 10 000 garderies. Ils ont été retirés sur l'ensemble du réseau après la découverte d'une faille sur ses capacités de filtration. On compte seulement 951 cas de COVID-19 dans l'ensemble des garderies du Québec depuis le début de la crise.

« Les solutions sont sur la bonne voie, mais on ne sait toujours pas l'origine du problème. Après avoir mis à risque la santé et la sécurité des intervenantes depuis plusieurs mois, c'est la moindre des choses que le ministère de la Santé et le gouvernement soient transparents. Y a-t-il une corrélation à faire entre certains cas positifs et cette bourde? Est-ce que d'autres secteurs d'activité ont aussi été mis à risque? Les intervenantes du réseau ont le droit de savoir! » - Sonia Éthier, présidente de la CSQ

INTERNATIONAL

- La vaccination progresse aux États-Unis tandis que plus d'un million d'Américains ont déjà reçu leur première dose. 100 millions de personnes devraient recevoir leur injection d'ici le printemps prochain. Les experts pensent que 70 à 85% de la population sera immunisée contre le virus cet été.

- Le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont finalement entendus sur l'accord du Brexit. Une conférence de presse aura lieu sous peu pour expliquer les détails de l'entente. Les négociations étaient en cours depuis 10 mois.

- Les États-Unis déplorent plus de 322 000 décès liés à la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

DIVERTISSEMENT

- Père Noël a commencé sa tournée de cadeau... avec son masque en cette année de pandémie! Vous pouvez le suivre en temps réel grâce au site web du NORAD.

SPORTS

- La santé publique des cinq provinces où évoluent des équipes canadiennes de la LNH réclame des mesures supplémentaires avant d'autoriser le retour au jeu. Selon TSN, les autorités seraient prêtes à autoriser que le début de la saison se déroule dans une bulle comme au printemps. Dans le cas contraire, il faudra que les protocoles de dépistage soient étendus aux familles des joueurs. Entre temps, le Canadien a annoncé que son premier match aura lieu le 13 janvier face aux Maple Leafs de Toronto.



- Équipe Canada junior a remporté son seul match préparatoire 1-0 face à la Russie. Jamie Drysdale a été l'unique marqueur dans ce match. Le capitaine de l'équipe canadienne Kirby Dach s'est blessé à une main en troisième période et devra passer des radiographies. Il s'agirait d'une lourde perte pour la formation d'André Tourigny si le joueur de centre devait s'absenter pour le reste du tournoi.

- Avec la collaboration d'Audrey Folliot, journaliste Bell Média.