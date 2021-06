COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 24 juin

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR PLUSIEURS FOIS PAR JOUR - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS!

BILAN

- Le Québec enregistre 96 nouveaux cas, selon le dernier bilan publié le jeudi 24 juin, pour un total de 374 318​​ personnes infectées depuis le début de la pandémie.

- Le nombre de décès grimpe de 4, soit 0 dans les dernières 24 h et 1 entre le 17 et le 22 juin et 3 avant le 17 juin.

- Au total, 11 202 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la crise sanitaire.

- 143 patients sont hospitalisés (-18 par rapport à la veille) et 38 personnes sont aux soins intensifs (-2 par rapport à la veille).

- 361 952 personnes sont rétablies.

- Les régions de Montréal (+29), de Laval (+19), de la Montérégie (+17) et de l'Outaouais (+8) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 119 890 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 116 720 dans les dernières 24 heures et 3 170 avant le 23 juin, pour un total de 7 692 855 doses administrées au Québec.

- Hors Québec, ce sont 20 106 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 7 712 961 doses reçues par les Québécois.

- Le Québec a reçu 9 348 479 vaccins jusqu'à maintenant.