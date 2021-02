COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 25 février

- Les régions de Montréal (+384) , de Laval (+113) , de la Montérégie (+111) et des Laurentides (+70) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 633 patients sont hospitalisés (-22) et 122 personnes sont aux soins intensifs (-8).

- Le nombre de décès grimpe de 16 , soit 5 décès dans les 24 dernières heures, 9 entre le 18 et le 23 février et 2 avant le 18 février. Un décès est retiré du bilan puisqu'il n'est finalement pas attribuable à la COVID-19.

SANTÉ

- Près de 100 000 ainés de 85 ans et plus ont pris rendez-vous en ligne ce matin pour se faire vacciner contre la COVID-19, malgré quelques ratés. Pour s'inscrire, cliquez ici !

Quelques ajustements sont en cours dans le processus de prise de rendez-vous, mais nous tenons à vous rassurer : toutes les personnes de 85 ans et plus qui désirent se faire vacciner pourront obtenir un rendez-vous. Merci de votre patience et de votre compréhension. — Santé Québec (@sante_qc) February 25, 2021

clicsanté.ca

- La vaccination à Montréal débutera la semaine prochaine, alors qu'à Laval elle a débuté AUJOURD'HUI.

Lavalensanté.com

- Québec annonce qu'il recevra 700 000 doses des vaccins de Pfizer et Moderna d’ici la fin mars et confirme qu'une deuxième dose pourra être administrée dès le 15 mars prochain.

- C'est demain que les allégements aux mesures sanitaires liées à la COVID-19 entrent en vigueur pour la semaine de relâche. Les piscines, patinoires intérieures et cinémas rouvriront leurs portes. En zone rouge, jusqu'à 8 personnes pourront par ailleurs se réunir pour effectuer des activités extérieures au lieu de 4.

- Les élèves du primaire des écoles situés en zone rouge devront porter le masque de procédure dès le retour de la semaine de relâche. Les élèves de maternelle seront exemptés de cette nouvelle mesure. Les masques bleus et blancs seront fournis par le gouvernement, comme c'est le cas au secondaire depuis le 18 janvier. En zone orange, le port du masque demeure obligatoire dans les aires communes et les déplacements pour les élèves de la 1ère à la 4e année, alors que ceux de 5e et 6e doivent le porter en tout temps.

- Une 3e dose du vaccin de la compagnie Pfizer/BioNTech pourrait être offerte pour protéger la population contre les variants de la COVID-19, spécialement contre la souche provenant de l'Afrique du Sud. Une étude est en cours à ce sujet.

- Le vaccin Johnson & Johnson contre la COVID-19 devrait être approuvé dès aujourd'hui par les autorités américaines qui le juge «efficace et sûr». Santé Canada n'est pas prêt à s’avancer sur la certification du produit pour l'instant. Le vaccin à dose unique est efficace à 66% contre les cas modérés du coronavirus, mais grimpe à 86% pour les cas graves.

- Autre effet inattendu de la pandémie...La contrebande de Viagra et Cialis contrefaits est en hausse partout au Québec. Selon le Journal de Montréal, la demande vient principalement des 18 à 40 ans, à la recherche de sensations fortes. Les revendeurs font des affaires d'or. Attention, la prise de ces médicaments contre les dysfonctions érectiles n'est pas sans risque. Il peut entraîner de graves problèmes cardiaques et érectiles.

POLITIQUE

- 57% des Québécois s'opposent à a tenue d'élections fédérales, ce printemps, alors que le Canada lutte contre la pandémie, selon un nouveau sondage CROP La Presse. 70% des répondants sont peu ou pas satisfaits de la gestion de la campagne de vaccination contre la COVID-19 par le gouvernement Trudeau. Malgré tout, le Parti libéral part en tête dans les intentions de vote au Québec avec 33% d'appuis, contre 20% pour le Bloc Québécois, 13% pour les Conservateurs et 10% pour le NPD. Plusieurs rumeurs indiquent que les Canadiens pourraient être conviés aux urnes à la mi-juin.

INTERNATIONAL

- La pandémie a fait 2.5 millions de morts à travers la planète, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.