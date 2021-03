COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 25 mars

- Le Québec enregistre 783 nouveaux cas, selon le dernier bilan publié le mercredi 24 mars, pour un total de 304 490 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Voyez le bilan par province ICI :

- Le nombre de décès grimpe de 8, soit 0 dans les 24 dernières heures, 6 entre le 17 et le 22 mars et 2 avant le 17 mars.

- Au total, 10 626 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la crise sanitaire.

- 508 patients sont hospitalisés (-11) et 118 personnes sont aux soins intensifs (+5).

- 286 946 personnes sont rétablies.

- Les régions de Montréal (+307), de la Montérégie (+110), de Laval (+75) et de la Capitale-Nationale (+69) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 31 025 doses de vaccins ont été administrées pour un total de 1 024 713.

- Le Québec a reçu 1 321 795 vaccins jusqu'à maintenant.

On sent un relâchement qui se reflète dans notre bilan quotidien.



⬆️ Nouveaux cas

⬆️ Décès

⬆️ Éclosions

⬆️ Hospits en soins intensifs



Pour limiter la propagation des variants et éviter une 3e vague, comme ailleurs dans le monde, on ne doit surtout pas relâcher nos efforts. https://t.co/rEa2DWBEvp