COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 26 novembre

- Les régions de Montréal (+336) , du Saguenay - Lac-Saint-Jean (+211) , de la Montérégie (+187) et de la Capitale-Nationale (+139) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 32 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 8 sont survenus dans les 24 dernières heures, 19 entre le 19 et le 24 novembre et 5 avant le 19 novembre. Au total, 6947 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- La santé publique du Canada estime que trois millions de Canadiens seront vaccinés contre la COVID-19 entre janvier et mars, si tout va comme prévu. Les autorités fédérales s'attendent à recevoir six millions de doses au début de 2021, si les deux candidats-vaccins les plus prometteurs, Pfizer et Moderna, sont approuvés.

- Des obstétriciens demandent à Québec d'en faire plus pour assurer la santé des femmes enceintes. Ils réclament l'imposition d'un test de dépistage de COVID-19 avant l'accouchement. Le personnel de la santé est à proximité de la patiente pendant plusieurs heures au moment de la naissance qui se fait souvent sans masque. Les médecins souhaitent également la mise en place d'un registre des nouvelles mamans atteintes du coronavirus pour assurer le suivi de leur état de santé en plus du bébé, rapporte LaPresse.

- L'Ontario sera moins permissive que le Québec pendant le temps des Fêtes. Le gouvernement Ford demande aux Ontariens d'éviter les rassemblements et de s'en tenir aux membres de leur ménage pour les célébrations, et ce peu importe la région où ils habitent. Les personnes seules pourront se joindre à des proches pour célébrer. L'Ontario est la 2e province la plus affectée par la pandémie après le Québec.

Gouvernement du Québec

ÉCONOMIE

- De grands employeurs de Montréal ont pris la décision de retarder le retour dans les lieux de travail en raison de la pandémie. C'est le cas chez Desjardins, Hydro-Québec et à la Banque Nationale. À lire ici !

- Les jeunes travailleurs âgés de 15 à 24 ans sont les plus affectés par les pertes d'emplois causées par la pandémie, selon une étude de l'Institut du Québec. Ce groupe d'âge représente 13% des travailleurs du Québec. Des 107 100 emplois perdus au Québec entre octobre 2019 et octobre 2020, près de 60 000 étaient occupés par des 15 à 24 ans.

ÉDUCATION

- Près de 90 % des écoles du Centre de services scolaires de Montréal ont eu au moins un cas de COVID-19 depuis la rentrée scolaire en septembre. Heureusement, aucune école n'a encore été fermée en raison d'une éclosion. 955 élèves et 222 employés ont reçu un diagnostic positif.

INTERNATIONAL

- Les autorités médicales américaines appréhendent une hausse significative des cas de contamination en raison des célébrations de la ThanksGiving aux États-Unis. La COVID-19 a fait plus de 262 000 morts aux États-Unis depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.