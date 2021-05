COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 27 mai

- Des analyses menées par Héma-Québec démontrent que seulement 15% des Québécois avaient développé des anticorps contre le COVID-19 après la 2e vague de la pandémie. Le taux de séropositivité au coronavirus était plus élevé à Montréal, Laval et la Montérégie, soit environ 13% à 14% (hors vaccin). À l'inverse, les taux les plus bas étaient enregistrés au Bas-Saint-Laurent et en Abitibi-Témiscamingue (moins de 6%). Voyez notre reportage ici !

- En vertu de nouvelles règles établies au début du mois par le ministère de l'Éducation, le port du masque demeurera en vigueur dans les écoles primaires et secondaires situées en zone orange. Le masque pourra toutefois être retiré en zone jaune.

- Dès la prochaine rentrée scolaire, des lecteurs de dioxyde de carbone seront installés dans les classes au Québec. Selon le Journal de Montréal, Québec s'apprête à lancer un appel d'offre pour équiper 48 000 classes de systèmes informatisés. Ces derniers mois, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a été plongé dans la controverse au sujet de la ventilation et des méthodes de calculs du taux de CO2 dans les classes, dans un contexte de pandémie.

- Les restaurateurs se préparent en vue de la réouverture des terrasses demain. Pour faciliter le recrutement, plusieurs d'entre eux ont augmenté le salaire des employés en cuisine, ce qui va se traduire par une hausse des prix dans certains cas. La chaine Foodtastic, notamment propriétaire des Rôtisseries Benny, offre jusqu'à 25$ de l'heure. D'autres restaurants offrent un régime d'assurances collectives et un gym est mis à la disposition des employés pour s'entrainer avant le service, rapporte LaPresse.

- Près de 3 millions et demi de personnes à travers le monde, dont 591 000 Américains sont décédés après avoir contracté la COVID-19, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- L'État de l'Ohio a fait deux premiers gagnants parmi les Américains qui ont accepté de se faire vacciner. Hier soir, un étudiant a remporté une bourse d'étude et une femme a remporté un million de dollars, rien de moins ! Quatre autres millions seront distribués au cours des prochains semaines avec ce tirage baptisé "Vax-a-Million".

🎉 Congratulations to Abbigail and Joseph! 🎉



The next #OhioVaxAMillion drawing will take place one week from today. Vaccinated Ohioans who haven't yet entered to win can sign up at https://t.co/Svppf9uA8O pic.twitter.com/HjLnszY2ls