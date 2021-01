COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 28 janvier

2/2 Les données des cas et des hospitalisations continuent d’être encourageantes. Nous sommes sur la bonne voie, il faut continuer les efforts pour que les donnes continuent de ⬇️. 👇 https://t.co/GxKAZ6xh6Q pic.twitter.com/cV4td8pdZc

- Les régions de Montréal (+551) , de la Montérégie (+264) , de Laval (+102) et de Lanaudière (+90) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 53 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 16 dans les 24 dernières heures, 30 entre le 20 et le 25 janvier, 4 avant le 20 janvier et 3 à une date inconnue.

SANTÉ

- 40% des Canadiens affirment que leur santé mentale s'est détériorée depuis le début de la pandémie. La crise sanitaire représente probablement l'évènement le plus stressant pour des milliers de Québécois depuis la Deuxième Guerre mondiale selon l'Ordre des psychologues du Québec. C'est aujourd'hui la journée Bell Cause pour la cause, au profit de la Santé mentale.

- Le gouvernement du Québec a utilisé seulement 13 000 tests de détection rapide de la COVID-19 sur les 2.6 millions envoyés par le fédéral, rapporte Le Devoir. Un comité d'experts de la santé publique a mis en garde le gouvernement contre une implantation précipitée de ces tests qui seraient imprécis. Le ministère de la Santé compte maximiser leur utilisation dans le cadre de projets-pilotes.

JUSTICE

- Au moins 9 contraventions de 1550$ ont été remises à des itinérants de Montréal pour non-respect du couvre-feu, selon l'organisme Centre de justice itinérante. Le gouvernement Legault a annoncé hier qu'il n'irait pas en appel du jugement de la Cour supérieure suspendant l'application du règlement pour les personnes en situation d'itinérance.

INTERNATIONAL

- La pandémie a fait 430 000 morts aux États-Unis, 220 000 au Brésil et 153 000 en Inde qui sont les trois pays les plus infectés selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.