COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 29 avril

On continue de surveiller de près la situation au Québec et les régions où les cas ⬆️. On commence à voir une ⬇️ dans les hospit, notamment dans la Capitale-Nationale. Ce n’est surtout pas le moment de relâcher nos efforts. https://t.co/ow9jmG1B1V

- 50 312 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 48 492 doses dans les dernières 24 heures et 1820 doses avant le 27 avril, pour un total de 2 967 209

- Les régions de Montréal (+294) , de la Montérégie (+140) , de Chaudière-Appalaches (+128) et de la Capitale-Nationale (+116) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 643 patients sont hospitalisés (-24) et 161 personnes sont aux soins intensifs (-9) .

- Au total, 10 908 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la crise sanitaire. ( 2 décès sont retirés puisqu'ils sont finalement non attribuables à la COVID-19)

- Le nombre de décès grimpe de 12 , soit 3 dans les 24 dernières heures, 8 entre le 21 et le 26 avril et 1 avant le 21 avril.

VACCIN

- Le ministre de la Santé, Christian Dubé et le directeur de la campagne de vaccination au Québec, Daniel Paré dévoileront à 13h cet après-midi le plan pour vacciner l'ensemble des Québécois contre la COVID-19. La prise de rendez-vous sur le portail Clic Santé.ca pourrait être possible dès demain (vendredi). Plus du tiers des Québécois ont été immunisés jusqu'à maintenant.

SANTÉ

- L'Outaouais obtiendra du renfort d'autres régions afin d'affronter la 3e vague de la pandémie. Une vingtaine de travailleurs de la santé, dont une dizaine d'infirmières, viendront prêter main-forte aux employés locaux. La Santé publique régionale a sonné l'alarme hier, alors que le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 continue d'augmenter.

- Près de 2 Québécois sur 5 ont pris du poids depuis le début de la pandémie, pour une moyenne de 6 à 10 lbs, selon une nouvelle étude de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Les 18 à 24 ans et les femmes sont les plus affectés.

The "COVID-15" is a thing: New report. https://t.co/XKhGBYCBSa — The Food Professor (@FoodProfessor) April 29, 2021

ÉCONOMIE

- La pandémie a été dure pour le Zoo de Granby qui encaisse un déficit de 1.3 M$ pour 2020. Le Zoo a reçu 314 000 visiteurs l'an dernier, soit presque trois fois moins qu'avant la crise sanitaire.

INTERNATIONAL

- 149.6 millions de personnes à travers la planète ont été infectées par le coronavirus depuis le début de la pandémie et 3.1 millions de patients sont décédés, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.