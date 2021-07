COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 29 juillet

60 % de la population de 12 ans et plus est adéquatement vaccinée.

ÉDUCATION

- Québec garde le cap sur une rentrée en présentiel dans les cégeps et universités cet automne. Une majorité d'étudiants sont en voie ou ont déjà reçu leurs deux doses de vaccins. Selon Le Devoir, plus de 80% ont reçu au moins une dose. La ministre de l'Enseignement supérieur Danielle McCann avait fixé la barre à 75% en mai dernier. On ne sait pas encore si les étudiants devront porter le masque pour se protéger du variant Delta.

- L'Ontario aura des règles différentes pour les élèves et les profs vaccinés à la rentrée. En cas de contact avec une personne infectée, ceux qui ont reçu deux doses pourront éviter la quarantaine si leur test de dépistage est négatif. Les non vaccinés devront s'isoler à la maison de 10 à 20 jours. L'objectif est d'inciter les jeunes à se faire vacciner contre la COVID. Un peu plus de 65% des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu au moins une dose et 43% sont pleinement immunisés. On ignore qui aura à gérer la couverture vaccinale et les résultats des dépistages.

SANTÉ

- Les hôpitaux du Québec sont dans le rouge de 125 millions de dollars avec la pandémie, notamment en raison des congés maladie et des heures supplémentaires. Un établissement sur trois devra présenter un plan de redressement financier pour éviter un nouveau déficit l'an prochain. Ça pourrait signifier des coupes de service dans certains cas. Le CHUM enregistre le pire déficit de la province avec des pertes de près de 30 M$.

VACCIN

- Les informations personnelles fournies pour la loto-vaccin pourraient être vendues à Google. La Commission d’accès à l’information étudie la situation, préoccupée par l’utilisation éventuelle des données pour des fins marketing, selon Le Devoir. L'entreprise de Lévis, Akinox Solutions, responsable de l'inscription et du code QR, assure qu'elles servent d'outils statistiques au gouvernement et pour contrôle la qualité du service. Près d'un million de personnes se sont inscrites au concours «Gagner à être vacciné» depuis dimanche.

MARIAGES

- Si le nombre de mariages a chuté de près de moitié au Québec à cause de la pandémie et ses mesures sanitaires, les unions semblent repartir à la hausse. L'industrie anticipe même un boom l'an prochain. Il faudra s'attendre à des hausses de prix pour ralentir l'enthousiasme des amoureux.

JEUX DE TOKYO

- Plus de 50 athlètes et officiels de l’équipe australienne d’athlétisme ont été isolés temporairement dans leurs chambres d’hôtel aux Jeux de Tokyo, après un test positif à la COVID de l’Américain Sam Kendricks. Le double champion du monde de saut en hauteur ne participera pas aux Jeux. Même si trois athlètes australiens ont eu un test de dépistage négatif, le Comité olympique australien a indiqué qu'ils avaient été en contact rapide avec Kendricks. Ils peuvent toujours s’entraîner, mais ils ne peuvent côtoyer les autres membres de l'équipe.

INTERNATIONAL

- En Thaïlande, un grand hôpital de campagne a été monté en catastrophe, alors que le pays signale un nombre record de 17 669 nouveaux cas de COVID et 165 décès. Les travailleurs se sont précipités pour terminer les 1800 lits en carton dans un bâtiment de l'aéroport international de Don Mueang, où des lits fabriqués en carton ont été aménagés avec des matelas et des oreillers. Il doit être prêt à recevoir des patients dans deux semaines. La propagation rapide du variant Delta a également conduit le Cambodge voisin à fermer sa frontière avec la Thaïlande et à ordonner un confinement et des restrictions de mouvement dans huit provinces.

- Plus de 194 000 000 personnes ont contracté la Covid-19 dans le monde depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins. Le bilan mondial fait état de près de 4,2 millions de morts.