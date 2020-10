COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 29 octobre

- Les régions de Montréal (+245) , de la Montérégie (+151) et Lanaudière (+130) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 25 décès s'ajoutent au bilan, dont 8 sont survenus dans les 24 dernières heures, 14 ont été enregistrés entre le 22 et le 27 octobre, 1 est survenu avant le 22 octobre et 2 autres ont eu lieu à une date inconnue. 6214 personnes ont donc succombé à la maladie.

SANTÉ

- La gestionnaire par intérim du CHSLD Sainte-Croix de Marieville, aux prises avec une éclosion majeure de COVID-19, a été relevée de ses fonctions. Une enquête interne est en cours. 79 résidents et 73 employés ont contracté la COVID-19 depuis septembre. 25 résidents ont succombé au virus.

- Le mois de novembre sera un test pour les mesures sanitaires liées à la COVID-19. Avec le temps froid, les gens auront davantage tendance à s'enfermer à l'intérieur. Les prochaines semaines donneront une bonne idée de l'évolution de la situation épidémiologique.

«Les gens c'est sûr qu'ils ne sont plus sur les terrasses, ils s'en vont en dedans et quand on va en dedans, l'air est plus sec. Le virus a tendance à se répandre beaucoup plus facilement dans un environnement sec, alors ce qu'on voit en Europe en ce moment, il y a un lien avec la température.» -Christian Dubé, ministre de la Santé

- Un vaccin contre la COVID-19 pourrait être disponible au Québec dès janvier ou février prochain. C'est ce que soutient le directeur national de Santé publique. Sans aller jusqu'à appuyer les propos du Dr Fauci aux États-Unis qui croit que la pandémie serait là jusqu’en 2022, le Dr Horacio Arruda prévient que les mesures sanitaires en place seront là encore pour longtemps.

ÉDUCATION

- Plus de 20 000 personnes ont répondu à l'appel de candidatures lancé par le gouvernement Legault pour trouver des éducateurs, surveillants et concierges dans les écoles du Québec. De ce nombre, 1 400 sont sur le point d'être embauchés pour prêter main-forte au personnel en place. La pénurie est particulièrement importante en Montérégie et dans la Capitale-Nationale.

ÉCONOMIE

- La moitié des propriétaires de PME au Canada ont encaissé une nouvelle chute des ventes en raison des inquiétudes suscitées par la 2e vague de la pandémie. Selon le tout dernier sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, les pertes pour les commerçants de la ville de Québec seraient supérieures à celles encaissées par les commerçants de Montréal.

Régions* soumises aux nouvelles restrictions gouvernementales PME dont les ventes ont encore baissé à cause de la 2e vague de COVID-19 ou des craintes qu’elle suscite PME perdant actuellement de l’argent chaque jour qu’elles sont ouvertes Toronto 70 % 50 % Winnipeg 70 % 54 % Peel 68 % 55 % Ville de Québec 61 % 46 % Ottawa 59 % 48 % Montréal 57 % 45 % Gatineau 55 % 44 % Canada 51 % 37 %

(Source : FCEI)

- Les nouvelles mesures de confinement pour la COVID-19 cet automne ont fait perdre 900 millions de dollars au Trésor public québécois selon une étude de l'Institut du Québec obtenue par La Presse. En comparaison, 8 milliards de dollars ont été perdus au printemps dernier. La deuxième vague de pandémie pourrait causer des pertes maximales de 2,5 milliards selon divers scénarios. Les restrictions en zones rouges ont été prolongées jusqu'au 23 novembre.

- Si vous devez renégocier votre hypothèque, sachez qu'il n'y aura pas de hausse de taux d'intérêt avant au moins 2023. C'est la prévision du gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem. La Banque a maintenu son taux directeur à un quart de point (0.25%) de pourcentage hier. Elle mise sur une croissance économique canadienne de 4.2% pour l'an prochain, ce qui épongerait une partie du recul de 2020. (5.7%).

SPORTS

Le marathon d'Ottawa est à oublier en 2021. L'événement est annulé pour une 2e année consécutive en raison de la pandémie.

INTERNATIONAL

- 44.5 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Dans le TOP 5 des pays les plus infectés, on retrouve :