COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 3 décembre

- Les régions de Montréal (+373) , de la Capitale-Nationale (+167) , de Lanaudière (+149) et de la Montérégie (+145) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 737 personnes sont hospitalisées (-3) , dont 99 se trouvent aux soins intensifs (le même nombre qu'hier). La santé publique aimerait que les hospitalisations diminuent pour autoriser les célébrations entre le 24 et le 27 décembre.

- 30 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 12 sont survenus dans les 24 dernières heures, 12 entre le 26 novembre et le 1er décembre et 6 avant le 26 novembre. Au total, 7155 personnes ont succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- Les grands soupers de Noël en famille ne seront pas permis cette année. Québec interdit finalement les deux rassemblements des Fêtes en zone rouge. Le premier ministre François Legault indique que la hausse de la transmission communautaire de la COVID-19 ne lui laisse pas le choix.

- Une cellule de crise a été déployée au Manoir de l'Ouest-de-l'Île de Pierrefonds, dans l'ouest de Montréal, en raison d'une importante éclosion de COVID-19. 49 résidents et 18 employés sont infectés. La situation est aussi critique au Centre l'Assomption de Saint-Lénoard-d'Ashton dans le Centre-du-Québec où 36 résidents sur 38 ont contracté le virus.14 employés sont également touchés.

- 90% des préposés aux bénéficiaires formés en accéléré cet été pour donner un coup de main aux CHSLD sont demeurés en poste malgré le contexte difficile selon ce que rapporte Le Devoir.

ÉCONOMIE

- Un propriétaire de bars de danseuses, saunas et autres établissements licenciés entame des recours juridiques contre le gouvernement du Québec afin d'obtenir des compensations financières pour les pertes encourues à cause de la pandémie de COVID-19. Qi Chen estime que le programme de soutien est discriminatoire, car il exclut toute entreprise qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. L'homme de Laval est propriétaire de 7 entreprises, dont le bar Le Zipper de Saint-Hyacinthe, Le Pigale à Gatineau et le Sauna Oasis à Montréal. Le requérant allègue que les établissements pourraient devoir fermer définitivement s'il ne reçoit pas l'aide gouvernementale pour traverser la crise sanitaire.

- Ottawa demande encore à Québec de faire sa part pour la construction de la station du REM à l'aéroport Montréal-Trudeau. Le fédéral a débloqué 500 M$ pour investir dans l'ensemble des aéroports au pays. La station du REM vaut à elle seule 600 M$. Le ministre des Transports, François Bonnardel refuse de dédier des sommes à ce projet puisqu'il s'agit d'un bâtiment fédéral.

- Une centaine de restaurateurs ont manifesté hier à Québec pour réclamer la réouverture des salles à manger des restaurants du 10 décembre au 10 janvier. Ils pensent pouvoir ainsi démontrer qu'ils sont en mesure de faire respecter les consignes sanitaires et qu'ils ne sont pas des sources de transmission du coronavirus.

INTERNATIONAL

- 64.5 millions de personnes à travers le globe ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.