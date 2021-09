COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 30 septembre

Selon l'INSPQ, en date du 28 septembre, 89,3 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 85,2 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

SANTÉ

- De nouveaux allègements aux mesures sanitaires doivent être annoncés à 13h cet après-midi par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Selon plusieurs sources, l'annonce concernerait les rassemblements sportifs et culturels. Ces assouplissements seront réservés aux personnes doublement vaccinées. 85% des Québécois sont adéquatement vaccinés.

- La police de Montréal est débarquée au club échangiste L'Orage samedi soir dernier pour constater que les mesures sanitaires n'étaient pas respectées. Selon Le Devoir, des clients s'adonnaient à différents plaisirs, sans masque, ni distanciation sociale. Le dossier sera soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Le propriétaire pourrait être mis à l'amende.

JUSTICE

- Le militant antivaccin François Amalega Bitondo a passé une deuxième nuit en prison pour avoir refusé de porter le masque à son procès en Cour municipale de Montréal. Il a affirmé au tribunal par visioconférence qu'il avait «peur de ce bout de tissus» qu'il considère comme une véritable torture. Bitondo souhaite une dérogation pour comparaître sans masque à 2 mètres de distance du juge. Le tribunal annoncera sa décision aujourd'hui.

INTERNATIONAL

- Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'espérance de vie a reculé de plus de un an dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis en raison de la COVID-19 et de maladies chroniques, comme le diabète. Les hommes américains sont les plus touchés avec recul de 2,2 ans d'espérance de vie. Selon Statistique Canada, l'espérance de vie des Canadiens a diminué de 0,41 an en 2020.