COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 31 décembre

- 41 nouveaux décès s'ajoutent au triste bilan, dont 10 sont survenus dans les 24 dernières heures, 28 entre le 23 et le 28 décembre, 1 avant le 22 décembre et 7 à une date inconnue. Le total de décès s'élève maintenant à 8 124 depuis le début de la pandémie.

- Les régions de Montréal (+754) , de la Montérégie (+445) et de la Capitale-Nationale (+226) enregistrent les hausses les plus importantes.

SANTÉ

- La première vague de la COVID-19 aura coûté plus de 2,4 milliards de dollars aux établissements de santé québécois, selon La Presse. L'argent a surtout servi à l'achat de masques, de gants, d'appareils de laboratoire et pour les heures supplémentaires. Au CIUSSS de l'Est-de-l'Ile-de-Montréal, le surtemps représente à lui seul 44,3 millions de dollars. À cela s'ajoutent des dépenses de 3 milliards de dollars faites par Québec pour l'achat de matériel de protection depuis mars.

- L'humanité reprendra rapidement le dessus sur la pandémie en 2021 selon plusieurs experts en santé. Les premiers reculs devraient s'observer chez les personnes vulnérables dès la fin janvier. Le Canada devrait avoir reçu pour cette période 1,2 million de doses de vaccins soit 264 000 au Québec. Les vaccins AstraZeneca et Johson & Johnson devraient s'ajouter à l'arsenal de sérums à notre disposition cet hiver.

- Les soins intensifs de partout au Québec se préparent au pire avec le nouveau bilan record de 2 500 nouveaux cas et 80 hospitalisations de plus, hier. Les patients avec les meilleures chances de survie seront traités en priorité, comme en Italie, lorsque le taux d'occupation atteindra les 200 %. Les autres devront céder leur place. Heureusement, le Québec dispose encore d'une bonne marge de manoeuvre avant d'en arriver là. Les résultats du nouveau confinement imposé par le gouvernement Legault devraient être perceptibles d'ici quelques jours.

- La vaccination contre la COVID-19 devrait s'accélérer dans la province et partout au pays dès la semaine prochaine. Les 32 500 premières doses du vaccin de Moderna sont arrivées hier au Québec. Elles seront administrées dès la semaine prochaine. Un peu plus de 22 500 personnes ont reçu une première dose du vaccin de Pfizer-BioNtech au Québec.

#COVID19 Bonne nouvelle. Nous avons reçu les premières 32 500 doses du vaccin de Moderna aux, et nous allons les administrer dès la semaine prochaine. Les équipes prennent du rythme et ont déjà vacciné plus de 25 000 personnes. Avec cette livraison, on va accélérer la cadence. — Christian Dubé (@cdube_sante) December 30, 2020

VOYAGES

- Une ancienne psychologue de l'Estrie est allée visiter des personnes âgées dans leur résidence quelques jours à peine après son retour d'un voyage en Suède. La dame présente de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle se moque des mesures sanitaires en plus de faire des câlins aux aînés. Plusieurs citoyens ont porté plainte à la police. La GRC dit être au courant du dossier sans donner plus de précisions.

- Ottawa va obliger les voyageurs qui reviennent au pays à présenter un test négatif de COVID-19 dans un délai maximum de 3 jours avant de rentrer à la maison. Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a aussi annoncé des contrôles plus serrés pour la quarantaine obligatoire de 14 jours, dont des visites à domicile.

«Si je me trouvais sur une plage aux Caraibes cette semaine, je serais à la recherche d'une clinique pour avoir un test de dépistage avant mon retour.» - Dominic Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales

ÉCONOMIE

- Les services essentiels dont les SAQ et les SQDC ainsi que plusieurs banques sont ouverts aujourd'hui pour le réveillon du jour de l'An. Ce ne sera pas le cas demain pour le congé du premier janvier. Vous devrez vous rabattre vers les pharmacies et les dépanneurs pour les achats de dernières minutes. Les commerces non essentiels resteront fermés jusqu'au 11 janvier.

SPORTS

- LNH, 42 joueurs prendront part au camp d'entrainement du Canadien de Montréal, du 3 au 12 janvier au Complexe sportif Bell, à Brossard. La liste inclut six gardiens de but, 24 attaquants et 12 défenseurs. Le Canadien amorcera sa saison régulière le 13 janvier alors qu'il rendra visite aux Maple Leafs de Toronto.



- LNH, le vétéran défenseur Zdeno Chara signe un contrat d'un an de 795 000 $ US avec les Capitals de Washington. Le colosse de 43 ans a inscrit 14 points en 68 matchs avec les Bruins la saison dernière.



- Championnat national de hockey junior, le Canada jouera son dernier match du tour préliminaire ce soir contre la Finlande. La rencontre débute à 18 h. Équipe Canada Junior est invaincue jusqu'à présent. À VOIR SUR RDS!

Avec la collaboration d'Audrey Folliot, journaliste Bell Média.