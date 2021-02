COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 4 février

#COVID19 On a annoncé de légers assouplissements hier, car la situation demeure fragile, notamment dans nos hôpitaux où on doit continuer de reporter des chirurgies. On demande aux Québécois de maintenir leurs efforts. Données pour le 2 fév 👇 Communiqué: https://t.co/Pg7XsJW2zm pic.twitter.com/ZR2hQuXjsN

- Les régions de Montréal (+494) , de la Montérégie (+148) , de Laval (+93) et de Chaudière-Appalaches (+65) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 37 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 9 dans les 24 dernières heures, 18 entre le 27 et le 1er février, 9 avant le 27 janvier et 1 à une date inconnue.

SANTÉ

- Il serait surprenant que le Canada soit en mesure de vacciner ceux et celles qui le désireront d'ici la fin de l'année. Une analyste de l'Économist Intelligence Unit, Agathe Demarais est plutôt d'avis que l'opération ne sera pas complétée avant 2022, rapporte LaPresse. Ottawa doit composer avec d'importants retards de livraison et aucune entente n'a été officiellement signée ce que déplore de l'Opposition à la Chambre des Communes.

- C'est dans Lanaudière et les Laurentides que le délestage est le plus important alors que plus de la moitié des opérations sont reportées à plus tard. L'Estrie et le Saguenay suivent avec des taux de 49% et 44%. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean passera en jaune orange à compter de lundi. Le gouvernement Legault a refusé de rendre publics ses critères pour différencier les zones orange et rouge.

ÉDUCATION

- L'Université du Québec à Trois-Rivières va étudier la possibilité d'accorder à nouveau la mention échec/réussite sur le relevé de notes de ses étudiants. L'Association étudiante milite en faveur de cette mesure afin d'atténuer les effets de la pandémie. À l'automne, les étudiants avaient le choix de faire inscrire leur cote ou d'avoir une mention échec/réussite.

JUSTICE

- Une décision sera rendue la semaine prochaine par le juge qui a entendu la cause de l'avocat gatinois qui conteste le couvre-feu imposé par le gouvernement Legault. Me William Desrochers a fait valoir, devant la Cour supérieure, que la mesure est une atteinte grave à son droit fondamental à la liberté. Il souhaite que les Québécois qui habitent seuls ou sous le même toit puissent sortir de chez eux pour marcher ou aller en voiture entre 20h et 5h. Il accuse le gouvernement d'agir illégalement en gouvernant par décret et affirme que les mesures sanitaires sont par conséquent illégales.

ÉCONOMIE

- Le président de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette, Guillaume Sirois, accueille positivement le passage du Bas-Saint-Laurent en zone orange. M. Sirois affirme que les commerçants et les restaurateurs devront sans doute composer avec un manque de main-d'oeuvre. Plusieurs travailleurs ont changé de carrière en raison de l'incertitude causée par la pandémie depuis un an.

INTERNATIONAL

- Dans le TOP 5 des pays les plus infectés de la planète on retrouve (avec les données officielles de l'Université John Hopkins) :