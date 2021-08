COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 5 août

Selon l'INSPQ, 84,2 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 68,6 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

HAUSSE DES CAS

- En marge d'un point de presse pour confirmer les 6 G$ sur 5 ans en service de garde, le premier ministre François Legault affirme que nous sommes au début de la 4e vague. Hors de question pour lui de retourner en confinement, M. Legault veut maintenir «une vie normale». Le variant Delta étant plus contagieux, il met l'emphase sur l'importance d'être pleinement vacciné pour éviter les hospitalisations. «Les gens vaccinés ne devraient pas avoir à se priver. [...] C'est une question de solidarité, c'est la meilleure façon de mettre fin à la pandémie», a-t-il déclaré. Des mesures supplémentaires pour la rentrée scolaire, dont un passeport vaccinal, seront annoncées par le ministre de la Santé, Christian Dubé, dans les prochains jours.

VACCIN

- Le Québec ne recevra plus de vaccins Pfizer, après la livraison de la semaine prochaine. Les quantités actuelles sont jugées suffisantes. Les 585 000 doses reçues cette semaine seront les dernières à être distribuées à travers le réseau de santé. Celles de la semaine prochaine seront gardées en réserve. Le Québec compte plus de deux millions de doses en stock. Par ailleurs, les pôles de vaccination en entreprise fermeront leurs portes au cours des prochaines semaines.

Le Québec disposera d’une réserve de vaccins pour les prochains mois➡️Pour consulter le communiqué complet: https://t.co/YlZqw3Qm3b — Santé Québec (@sante_qc) August 4, 2021

- Les inscriptions à la loto-vaccin se terminent à minuit en vue du premier tirage, vendredi. 3,3 millions de personnes l'ont déjà fait. C'est près de la moitié du total de personnes vaccinées. Des prix en argent, des bourses d'études et des voyages sont notamment en jeu.

SANTÉ

- Les agences privées en santé ont fait fortune durant la pandémie, et c'est loin d'être terminé. Le gouvernement du Québec leur a versé un montant record de près d'un milliard de $ l'an dernier pour arriver à pallier le manque de personnel. C'est plus du double de l'année précédente. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le recours au privé a été dix fois plus important. À Montréal, c'est le CUSM qui utilise le plus de main-d'oeuvre d'agences.



INTERNATIONAL

- En Australie, c'est au tour de Melbourne d'être sous un sixième confinement au moment où Sydney a fait état d’un nombre record de nouveaux cas de coronavirus, une flambée liée au variant Delta. Plus de la moitié des 25 millions d'habitants du pays sont à nouveau confinés.

- En Thaïlande, également touchée par le variant Delta, les morgues submergées par les décès dus à la COVID-19 louent des conteneurs réfrigérés pour stocker les corps et les équipes médico-légales sont au bord de l’épuisement. Près de 21 000 cas ont été enregistrés, un record depuis le début de la crise sanitaire. 160 morts ont été recensés, en grande majorité à Bangkok.

- Plus de 200 millions de personnes ont contracté la Covid-19 dans le monde depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins. Le bilan mondial fait état de plus de 4,2 millions de morts.