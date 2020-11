COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 5 novembre

#COVID19 - Au Québec, la situation est la suivante: 27 326 prélèvements effectués le 3 nov. 25 385 analyses réalisées le 3 nov. 1 830 286 cas négatifs le 4 nov. 111 056 cas confirmés le 4 nov. Pour en savoir plus sur la situation au Québec: https://t.co/fiqW5E4y8R

- Les régions de Montréal (+261) , de Lanaudière (+162) , de la Montérégie (+116) et du Saguenay (+109) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 28 décès s'ajoutent au bilan, dont 10 dans les 24 dernières heures. 9 sont survenus entre le 29 octobre et le 3 novembre, 6 sont survenus avant le 29 octobre et 3 sont survenus à une date inconnue. 6378 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- La Santé publique de Montréal veut que les règles sanitaires soient assouplies. Un avis interne envoyé à Québec demande que deux ménages puissent se réunir à l'intérieur peu importe le nombre de personnes, selon Radio-Canada. La réouverture des salles de spectacle, musées et centres d'entraînement est aussi réclamée, en respectant certaines règles sanitaires. La Santé publique de la métropole aimerait aussi que les rassemblements extérieurs soient autorisés. Les autorités veulent ainsi éviter les impacts négatifs sur la santé physique et mentale de la population.

- L'Agence de la santé publique du Canada a modifié ses directives de prévention pour limiter les risques de transmission de la COVID-19. Une personne infectée qui parle, tousse, crie ou chante peut infecter son entourage en raison des gouttelettes qui sont répandues dans l'air et qui peuvent demeurer en suspension durant de nombreuses minutes. La distance à elle seule ne suffit pas. Le port du masque est important, la ventilation des lieux fermés aussi selon les spécialistes. Plus tôt cette semaine, l'Agence a recommandé l'utilisation de masques non médicaux à trois couches.

- Un 2e médecin de la Montérégie a succombé à la COVID-19. Le Dr Jean-Marc Lepage, 81 ans, a rendu l'âme à l'Hôpital Charles-Lemoyne de Greenfield Park où il y a pratiqué l'obstétrique pendant plus de 50 ans.

JUSTICE

- Une femme de Lanaudière, Claudette Truchon, 75 ans est accusée de méfait pour avoir faussement déclaré publiquement qu'elle était atteinte de la COVID-19 en mars dernier dans une succursale de la SAQ à Saint-Lin-Laurentides. La septuagénaire a brièvement comparu hier au Palais de justice de Joliette. La motivation de son geste demeure inconnue.

INTERNATIONAL

- Près de 100 000 infections à la COVID-19 ont été détectées aux États-Unis en l'espace de 24 h, mercredi, selon l'Université Johns Hokins. Il s'agit d'un nouveau record.

- Le cap des 48 millions de cas positifs à la travers la planète a été franchi.