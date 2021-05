COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 6 mai

- Les régions de Montréal (+212) , de la Montérégie (+120) , de Chaudière-Appalaches (+107) et de Laval (+75) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 7 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 5 entre le 29 avril et le 4 mai et 1 avant le 29 avril.

DÉCONFINEMENT

- Le premier ministre du Québec, François Legault, présentera d'ici quelques semaines un plan complet de déconfinement pour donner l'heure juste aux Québecois. Le plan tiendra compte des taux de vaccination et de contamination dans chacune des régions. Il s'inspire d'un document similaire produit par la Saskatchewan qui propose notamment la réouverture des bars et des restaurants avec six personnes maximum par table dès la fin mai. Les rassemblements privés de 10 personnes et moins seraient également permis à cette même période.

VACCIN

- Quatre mois après le début de la campagne de vaccination au Québec, plusieurs employés du réseau de la santé hésitent encore à se faire immuniser. 64% des infirmières dans les CHSLD ont été vaccinés, contre 67% pour les préposées aux bénéficiaires et 51% pour le personnel de soutien. Un décret a été adopté le mois dernier pour obliger les employés en contact avec des patients à se faire vacciner, sans quoi ils doivent être testés trois fois par semaine.

- À peine 500 personnes ont contracté la COVID-19 parmi les 180 000 personnes vaccinées dans la Capitale-Nationale, ce qui représente moins de 0,3%, selon des chiffres dévoilés par Le Soleil ce matin. 25 cas ont nécessité une hospitalisation et un patient s'est retrouvé aux soins intensifs. Le tiers des gens positifs qui ont reçu une première dose étaient asymptômatiques.

- 40% de la population du Saguenay-Lac-St-Jean est vaccinée ce qui est supérieur à la moyenne provinciale qui s'établit à un peu plus de 38%.

- La MRC du Granit en Estrie, durement frappée par la COVID-19 est en zone rouge depuis minuit, la nuit dernière. Des mesures spéciales d'urgence sont en vigueur jusqu'au 17 mai. Les commerces non essentiels, cinémas, théâtres, gyms, salles de spectacle et musées sont fermés. L'enseignement se fait à distance dans les écoles secondaires, 25 personnes maximum peuvent se regrouper dans un lieu de culte et le couvre-feu est ramené à 20h.

- La 3e vague de la pandémie n'est toujours pas maîtrisée en Outaouais où 59 cas ont été rapportés mardi. Le nombre d'hospitalisations continue d'inquiéter. La Santé publique régionale encourage la population à ne pas relâcher ses efforts.

INTERNATIONAL

- Le Canada a dépêché un avion militaire en Inde où la pandémie est hors de contrôle. L'appareil transporte des médicaments pour traiter les symptômes graves ainsi que des ventilateurs pour aider les patients à respirer. Plus d'un million d'Indiens ont été infectés par la COVID-19 depuis le début de la semaine.

- La compagnie Pfizer/BioNTech a conclu une entente avec le Comité international olympique pour vacciner les athlètes qui participeront aux Jeux de Tokyo cet été. La vaccination ne sera toutefois pas obligatoire. Les livraisons de vaccins doivent débuter dans les prochains jours.

ARTS & SPECTACLES

- Le festival Juste pour Rire sera de retour cet été. La 39e édition aura lieu comme prévu dès le 15 juillet prochain. Plusieurs spectacles virtuels et en présentiels seront offerts tout en respectant les consignes sanitaires. Pour en savoir plus, consultez le site internet de Juste pour rire.

- La chanteuse Céline Dion reporte à 2023 sa tournée européenne prévue cet été.