COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 7 janvier

- Les régions de Montréal (+846) , de la Montérégie (+436) , de Laval (+293) et de Lanaudière (+189) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 47 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 13 sont survenus dans les 24 dernières heures, 28 entre le 30 décembre et le 4 janvier, 5 avant le 30 décembre et 1 décès à une date inconnue.

COUVRE- FEU

- Les Québecois qui ne respecteront pas le couvre-feu imposé dès samedi devront mettre la main dans leur poche. Les récalcitrants s'exposent à des amendes de 1000 à 6000$. Le couvre-feu sera en vigueur de 20h à 5h le lendemain matin pour quatre semaines, alors que le confinement se poursuit également jusqu'au 8 février. Les modalités de l'application du nouveau règlement seront dévoilées aujourd'hui par la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

- Le gouvernement Legault a précisé après le point de presse qu'il sera permis aux propriétaires de chiens d'aller le promener pour qu'il fasse ses besoins pendant le couvre-feu, mais seulement dans un rayon de 1 kilomètre de leur résidence.

VACCIN

- Les Québécois qui ont reçu la première dose du vaccin contre la COVID-19 pourraient attendre jusqu'en mars pour recevoir la seconde dose. Québec utilisera tous les vaccins disponibles pour immuniser le plus de patient possibles. L'Institut national de santé publique suivra de près la protection offerte avec une seule dose. D'après les informations diffusées par Pfizer/BioNTech et Moderna, la protection serait de 92%, deux semaines après la première injection.

VOYAGE

- C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la nouvelle règlementation pour les Canadiens de retour de voyages. Depuis minuit, toute personne âgée de cinq ans et plus doit présenter un résultat négatif à la COVID-19, avec un test réalisé en-dedans de 72h. Ça ne touche toutefois pas les voyageurs d’Amérique latine et des Caraïbes, pour qui le test pourra remonter à 4 jours avant leur vol, et ce jusqu'au 14 janvier.

INTERNATIONAL

- La pandémie a fait plus de 1 884 885 morts à travers le monde, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Avec la collaboration d'Audrey Folliot, journaliste Bell Média.