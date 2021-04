COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 8 avril

- Les régions de Montréal (+299) , de la Capitale-Nationale (+250) , de l 'Outaouais (+178) et de Chaudière-Appalaches (+142) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 8 , soit 1 dans les 24 dernières heures et 7 entre le 31 mars et le 5 avril.

SANTÉ

- Le PM François Legault rencontrera les médias à 17h cet après-midi. Il pourrait prolonger le traitement-choc à Québec et Lévis au-delà du 12 avril. La fermeture des écoles et commerces non essentiels pourrait également être prolongée à Gatineau et dans Chaudière-Appalaches. Il s'agit du 2e point de presse important en l'espace de 48 heures.

- Le port du masque médical est dorénavant obligatoire en tout temps au travail, même à votre poste de travail. La mesure qui entre en vigueur aujourd'hui vise à prévenir la propagation des variants de la COVID-19. C'est aussi valide pour les travailleurs extérieurs qui ne peuvent pas respecter la distanciation de 2 mètres. Le port du couvre-visage est aussi obligatoire pour les activités extérieures si elles impliquent plus d'une bulle familiale.

- Les médecins sont de plus en plus angoissés par la pandémie d'après un nouveau sondage mené par le Collège des médecins. 30% d'entre eux ont été témoins de la mort d'un patient atteint de la COVID-19. De ce nombre, 73% disent avoir ressenti des effets négatifs sur leur santé mentale.

VACCIN

- Des cliniques sans rendez-vous seront ouvertes dès aujourd'hui à Montréal et dans d'autres régions du Québec pour vacciner les 55 ans et plus qui souhaitent recevoir le vaccin AstraZeneca. Si l'attente est trop élevée, des coupons seront distribués pour éviter les rassemblements. Pour avoir la liste complète des sites de vaccination, CLIQUEZ ICI !

INTERNATIONAL

- La pandémie a fait 2.9 millions de morts à travers le globe, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.