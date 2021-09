COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 9 septembre

Une image vaut 1000 mots. Nous avons illustré les cas du jour, les pers hospitalisées (hors SI) et celles aux SI, en fonction du statut vaccinal. Ces proportions sont similaires pour les 7 derniers jrs. Constat: la vaccination permet de réduire les hospit et d’éviter les SI. pic.twitter.com/tz7ma4xFKP

Selon l'INSPQ, en date du 9 septembre , 88 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 82,5 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

SANTÉ

- Le ministre de la Santé supplie les infirmières épuisées de tenir bon et de ne pas abandonner le réseau. Plusieurs d'entre elles, au bout du rouleau, ont récemment démissionné. C'est le cas notamment à l'hôpital de Roberval, au Lac-Saint-Jean. Christian Dubé leur demande d'attendre de voir les impacts positifs qu'aura la nouvelle convention collective. Il manque présentement 4000 infirmières dans le réseau.

- Chaque hospitalisation liée à la COVID-19 coûte en moyenne 23 000$ aux contribuables d'après une étude de l'Institut canadien d'information sur la santé. C'est 4 fois plus cher que la grippe et 3 fois plus qu'une crise cardiaque. 55 milliards de dollars ont ainsi été dépensés pour soigner plus de 42 000 patients depuis le début de la crise. Il faut en moyenne 15 jours d'hospitalisation pour guérir de la COVID-19.

VACCIN

- Après les graffitis et les slogans scandés près de certaines écoles, des militants antivaccins ont interpellé des élèves en deuil hier à Montréal. Ils se sont présentés aux abords de l'école secondaire Louis-Riel, où une élève de quatrième secondaire est décédée en classe la veille à la suite d'un malaise cardiaque.

- La 2e phase de vaccination des 12 à 17 ans en Outaouais devrait être complété d'ici le 14 septembre.

INTERNATIONAL

- 4.2 millions d'Américains ont été infectés au cours des 28 derniers jours et près de 34 000 patients sont décédés, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- 53.8% des Américains sont pleinement vaccinés, alors que 68.6% des Canadiens le sont.