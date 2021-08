COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi12 août

Selon l'INSPQ, 85 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 73 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

RENTRÉE SCOLAIRE

- Les milieux enseignants craignent des absences plus nombreuses en classes avec le plan de la rentrée du ministre Roberge. Avec la fin des bulles classes et le masque obligatoire seulement dans les aires communes au primaire et au secondaire, les cas positifs pourraient être en contact avec davantage d'élèves. Le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec dénonce également le passeport vaccinal pour acécéder aux activités parascolaires et au programme sport-études. Il affirme que la mesure créera deux classes d'élèves.

- Le dépistage sera obligatoire deux fois par semaine pour les étudiants et les membres du personnel non-vaccinés ou ceux qui ne présenteront pas de statut vaccinal à l'Université de Toronto, la plus fréquentée au pays. Ils devront avoir un résultat négatif dans les 72 heures avant de pouvoir accéder au campus. Les personnes vaccinées devront avoir reçu leur deux doses au moins 14 jours avant leur entrée.

SANTÉ

- Une garderie de Granby doit fermer temporairement ses portes après une éclosion majeure de COVID-19. 24 enfants et éducatrices du CPE Le Soleil de Jeannot sont affectés. Le premier cas est apparu vendredi. Des analyses sont en cours afin de déterminer s'il s'agit du variant Delta. Les résultats devraient être dévoilés demain. La garderie restera fermée jusqu'au 22 août prochain.

- Laval est la plus touchée par la 4e vague de COVID. Selon les données de mercredi, on y retrouve 59 cas actifs par 100 mille habitants, principalement des jeunes de 18 à 30 ans et des non vaccinés. En Mauricie, où Trois-Rivières est durement frappée par plusieurs éclosions notamment au Roof Top, on compte 39 cas par 100 mille habitants. Montréal arrive au 3e rang. La hausse marquée des derniers jours pourrait être une conséquence direct des effets des vacances de la construction. C'est en Outaouais, au Saguenay-Lac-St-Jean et dans le Bas-St-Laurent qu'il y a le moins de cas.

PASSEPORT VACCINAL

- Il n'y aura pas de débat à l'Assemblée nationale sur le passeport vaccinal qui sera en vigueur à compter du 1er septembre au Québec. François Legault rejette les demandes de l'Opposition qui réclame des consultations publiques sur la question. Le premier ministre dit ne pas vouloir donner une tribune à des groupes qui pourraient amener des arguments non-fondés.

- Le projet pilote pour l'implantation du passeport vaccinal se poursuit à la Cage Lebourgneuf, à Québec encore ce jeudi. Déjà, des faux sont à vendre sur Internet pour ceux qui veulent éviter d'obtenir les injections contre la COVID. Les codes QR peuvent coûter entre 200 et 500$ selon le Journal de Montréal. La plupart des fraudeurs se trouveraient en Europe et aux États-Unis. Autant les fournisseurs que les acheteurs sont passibles d'amende de 1000$ à 6000$.

- Après Québec et Laval, c'est dans un bar de Montréal qu'aura lieu la 3e phase du projet pilote pour tester le passeport vaccinal avant son entrée en vigueur, le 1er septembre. La taverne Midway, située au coin des rues Saint-Laurent et Sainte-Catherine, a été retenue. Les clients de l'endroit seront invités à présenter leur preuve vaccinale à l'entrée le 20 août.

VOYAGE

- Ottawa risque de mettre en place une preuve de vaccination standardisée pour les voyages internationaux dès cet automne. Une mesure qu'appuient les principales compagnies aériennes au pays. Elles jugent que c'est un élément essentiel à la reprise du tourisme.

- Des parents dénoncent les nouvelles mesures complexes imposés aux enfants de retour de voyage. Ils qualifient de «quarnataine déguisée» le fait que les moins de 12 ans ne puissent fréquenter l'école ou le service de garde durant 14 jours. La vaccination n'est pas encore disponible pour cette tranche d'âge.

INTERNATIONAL

- Plus de 53 000 Américains ont été refoulés à la frontière canadienne depuis le début de la pandémie. C'est une moyenne de 105 voyageurs par jour entre mars 2020 et lundi 9 août, au moment de la réouverture. La raison de leur déplacement n'était pas jugée essentielle, selon des données obtenues par Le Devoir.

- Les voyageurs internationaux ont déposé un recours collectif contre la politique de quarantaine obligatoire dans les hôtels du Royaume-Uni. Ils la qualifient de «faux emprisonnement» pour les personnes pleinement vaccinées et dont le test de dépistage est négatif. Les voyageurs en provenance d'un pays de la liste rouge doivent séjourner dans un établissement approuvé par le gouvernement pendant 11 nuits, même s'ils ont reçu les deux doses d'un vaccin contre la COVID-19, ce qui représenterait une «violation illégale de leur liberté».

- Le bilan mondial fait état de plus de 204,9 millions de cas et plus de 4,3 millions de morts de la COVID-19 depuis le début de la pandémie selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins. Quelque 4,5 milliards de doses de vaccins ont été distribuées à travers le monde jusqu'à maintenant.