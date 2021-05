COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 10 mai

- Les régions de Montréal (+282) , de la Montérégie (+138) , de Chaudière-Appalaches (+112) et de l' Estrie (+77) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 6 , soit 1 dans les 24 dernières heures et 5 entre le 2 et le 7 mai.

VACCIN

- Si vous êtes âgés de 30 ans et plus, vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 sur le portail Clic Santé.ca Mercredi, ce sera au tour des 25 ans et plus. Les 18 ans et plus pourront être vaccinés dès vendredi. 42% des Québécois ont reçu au moins une dose jusqu'à maintenant.

💉Demain 👉coup d’envoi de la « semaine des jeunes » avec les 30+.



Je compte sur la flexibilité des employeurs pour permettre aux employés de se faire vacciner sur les heures de travail au besoin.



Vous êtes 1,4 M de 18-34 à pouvoir faire la différence pour qu’on ait un bel été. pic.twitter.com/nP7JI7TK3h — Christian Dubé (@cdube_sante) May 9, 2021

SANTÉ

- Depuis minuit, l'Estrie est retombée en zone rouge ce qui entraine la fermeture des salles à manger de restaurants et des gyms. 163 cas positifs ont été enregistrés au cours de la fin de semaine. Le couvre-feu demeure à 21 h 30, sauf pour la MRC du Granit qui est la seule à fait l'objet de mesures d'urgence spéciale en raison d'éclosions.

- Les écoles primaires de l'Outaouais rouvrent leurs portes aujourd'hui après cinq semaines de fermetures.

INTERNATIONAL

- 158.3 millions de personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie et 3.3 millions de patients sont décédés selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- La série opposant les Foreurs de Val d'Or à l'Océanic de Rimouski est mise sur pause en raison d'un présumé cas de COVID-19 au sein de l'organisation de l'Océanic.