COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce lundi 11 octobre

- L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a annoncé lundi matin que les permis de ses membres non vaccinés seraient suspendus dès vendredi. Il s'agit de la date buttoir donnée par Christian Dubé pour l'obligation vaccinale des membres du réseau de la santé. Au moment où l'on se parle, 4 338 infirmières et infirmiers ne sont pas adéquatement protégés (soit, ils n'ont reçu qu'une seule dose ou pas du tout). La suspension du permis sera en vigueur jusqu'à la levée de l'obligation ou jusqu'à ce que le ou la membre prouve qu'elle est vaccinée. Christian Dubé le disait vendredi, il n'a pas l'intention de revenir sur sa décision. Il avait d'ailleurs invité les différents ordres professionnels à mettre de la pression sur ses membres en faisant exactement ce que vient de faire l'OIIQ: suspendre les permis de travail.

- L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a recommandé lundi l'octroi d'une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 aux gens qui sont immunodéprimés. La recommandation concerne tous les vaccins homologués par l'OMS.

- La vaccination contre la COVID-19 réduirait de 90 % les risques d'hospitalisation et de mort chez les patients âgés de plus de 50 ans. C'est ce que révèle une nouvelle étude française rapportée par l'Agence France Presse. Pour arriver à ces résultats, les chercheurs ont comparé les données de 11 millions de gens vaccinés âgés de plus de 50 ans avec celles d'un même nombre de sujets aussi âgés de 50 ans et plus, mais qui n'étaient pas vaccinés.

- Les travailleurs du milieu de la santé ne sont pas les seuls pour qui la vaccination deviendra obligatoire vendredi... c'est aussi vrai pour certains travailleurs de la construction. Plus précisément, l'obligation touchera les employés qui travaillent sur les chantiers aux abords des établissements de santé. Ce sont les entrepreneurs qui devront s'assurer que leur personnel est vacciné. La mesure a été adoptée le 24 septembre dans le but d'encore mieux protéger le milieu de la santé.

- Le laboiratoire Merck, fabricant d'une pilule contre la COVID-19, a officiellement déposé une demande d'autorisation aux États-Unis. Le médicament réduirait les risques d'hospitalisation et de décès chez les patients atteints du coronavirus. S'il est approuvé, il pourrait s'agir d'un joueur important dans la bataille contre la pandémie. L'AFP affirme que le laboratoire prévoit présenter des demandes d'autorisations partout dans le monde dans les mois à venir. Sur Twitter ils ont inscrit « Aujourd'hui, nous avons fait un pas de plus dans la bataille contre la COVID-19 en demandant une autorisation en urgence aux États-Unis pour qu'ils analysent les données de notre traitement antiviral. »

Today we took the next step in helping in the fight against #COVID19 by applying for Emergency Use Authorization in the U.S. for our investigational antiviral treatment. We look forward to working with the FDA on its review of our application. pic.twitter.com/qBF8vqW4Vi