COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 12 avril

- Les régions de la Capitale-Nationale (+331) , de Montréal (+330) , de Chaudière-Appalaches (+244) et de la Montérégie (+157) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 608 patients sont hospitalisés ( +25 ) et 139 personnes sont aux soins intensifs ( +1 ).

- Le nombre de décès grimpe de 5 , soit 2 dans les 24 dernières heures, 1 entre le 4 et le 9 avril, 1 avant le 4 avril et 1 à une date inconnue.

SANTÉ

- Le port du masque de procédure est désormais obligatoire pour les élèves du primaire de toutes les régions au Québec.

VACCIN -

- Le vaccin Pfizer serait moins efficace contre le variant sud-africain d'après des données recueillies en Israël où 80% des 16 ans et plus sont vaccinés. D'autres études devront être effectuées pour valider cette hypothèse. 154 cas de ce variant ont été comptabilisés au Québec jusqu'à maintenant, c'est plus que partout ailleurs au Canada.

JUSTICE

- Une manifestation contre les mesures sanitaires réunissant des centaines de personnes s'est terminée dans la casse hier soir dans le Vieux-Montréal.

ÉCONOMIE

- La pénurie de main-d'oeuvre est tellement importante au Québec qu'une entreprise sur deux doit refuser des contrats selon un nouveau sondage du Conseil du patronat. 94% des 430 entreprises ayant participé à l'enquête d'opinion affirment avoir de la difficulté à trouver des employés.

INTERNATIONAL

- 136 000 000 de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie et plus de 2 937 000 patients sont décédés, selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins.