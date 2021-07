COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 12 juillet

- 122 108 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 120 210 dans les dernières 24 heures et 1 898 avant le 8 juillet, pour un total de 9 201 618 doses administrées au Québec.

- Les régions de Montréal (+46) et de Laval (+9) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- On note 96 hospitalisations soit une diminution de 5 par rapport à la veille. 22 patients sont aux soins intensifs soit une diminution de 1 comparativement à jeudi.

- On rapporte 1 nouveau décès pour un total de 11 230 personnes qui ont succombé à la maladie depuis le début de la pandémie.

DÉCONFINEMENT

- À compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus de file d'attente devant les commerces du Québec puisque la capacité d'accueil n'est plus limitée. La distance exigée entre les personnes passe à un mètre, à l'intérieur, comme à l'extérieur, à la maison et dans les commerces. Le port du masque demeure obligatoire dans les lieux publics, y compris pour les personnes doublement vaccinées.

VACCIN

- Le quart des femmes enceintes suivies au CHU Sainte-Justine ne sont pas encore immunisées ou hésitent à le faire, rapporte LaPresse. Les experts notent que les effets secondaires de la vaccination qui sont souvent mineurs, ne sont pas dangereux pour les bébés.

SANTÉ

- Les médecins de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont lancent un cri du coeur au ministre de la Santé, Christian Dubé. Dans une lettre ouverte publiée dans LaPresse ce matin, ils s'inquiètent grandement des effets du manque de ressources sur les soins à la population. Plusieurs infirmières à bout du nerf en raison du temps supplémentaire obligatoire quittent leur emploi. La surcharge pour celles et ceux qui demeurent en poste devient insoutenable, selon les signataires de la lettre qui demandent au ministre d'intervenir.

INTERNATIONAL

- 186.8 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Le président français Emmanuel Macron doit s'adresser à la nation ce lundi. Alors que la pandémie reprend de l'ampleur en Europe, il pourrait être question de vaccination obligatoire, de reconfinement et de relance économique, selon certains médias.