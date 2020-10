COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 12 octobre

- Saguenay-Lac-Saint-Jean: La région pourrait passer en zone orange. Plus de 700 personnes seraient actuellement en isolement préventif, selon La Presse. Il y a notamment une éclosion au sein du personnel de l'hôpital d'Alma, où un dépistage massif des employés est en cours.

- Montérégie: La situation est de plus en plus préoccupante, alors que les cas de COVID-19 augmentent dans tous les milieux. 172 nouvelles infections sont enregistrées en moyenne depuis 4 jours, ce qui inquiète les équipes de soins, où la pénurie de personnel demeure un enjeu. La Direction de santé publique de la Montérégie appelle à nouveau la population à diminuer ses contacts.

- Bas-Saint-Laurent: L'hôpital de Rimouski suspendra une partie des activités du bloc opératoire, dès la semaine prochaine. Des employés doivent être réaffectés aux soins intensifs en raison de la pandémie. On ne sait pas combien d'interventions seront reportées, mais les opérations urgentes et semi-urgentes sont maintenues.

- Les policiers poursuivent leurs barrages routiers pour rappeler aux automobilistes l'importance de limiter leurs déplacements entre les différentes zones.

- À l'occasion de l'Action de grâce, le premier ministre Justin Trudeau a remercié les travailleurs de première ligne pour leur aide et efforts, tout en rappelant l'importance du respect des consignes. Il en a profité pour rappeler aux Canadiens de télécharger l'application Alerte COVID.

- Les Canadiens qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie peuvent dès aujourd'hui faire une demande pour recevoir la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). Le programmme, qui remplace la PCU, s'adresse aux gens qui ne sont pas admissibles à l'assurance emploi. Les personnes éligibles pourront recevoir 1000 $ par deux semaines pour un maximum de 26 semaines.

- La Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants et la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique sont également disponibles. Cette dernière offre jusqu'à 1000 $ sur deux semaines pour les travailleurs qui doivent se mettre en isolement ou qui ont contracté la COVID-19.

- Les écoles du Québec ne sont pas prêtes dans le cas d'un éventuel reconfinement complet des élèves. Au moins 10 centres de services scolaires de la province, dont huit en zone rouge, n'ont pas le matériel informatique nécessaire à l'enseignement à distance, selon La Presse. De 20 à 30 % des élèves de ces centres auraient besoin de recevoir un appareil pour pouvoir suivre leur cours. De plus, les enseignants ne sont pas tous préparés et plusieurs auraient besoin de formation pour offrir l'enseignement en ligne.

- La COVID-19 pourrait demeurer un virus contagieux sur les surfaces pendant 28 jours. C'est ce que laisse croire une nouvelle étude de l’Agence nationale de la science de l’Australie. Le virus pourrait survivre près d'un mois sur des billets de banque, des écrans de téléphone et l’acier inoxydable, qui sont des surfaces lisses. Il vivrait la moitié moins de temps sur les surfaces poreuses comme les tissus, et lorsque la température dépasse 40 degrés. Dans des circonstances similaires, le virus de la grippe peut survivre pendant 17 jours.

- États-Unis: Donald Trump reprendra ses activités de campagne aujourd'hui en Floride avec un premier de trois rassemblements, lui qui est en retard dans les sondages. En entrevue à la chaîne Fox News hier, il a dit se sentir assez bien pour sortir de son isolement, qu'il n'a d'ailleurs pas toujours respecté.

Après que son médecin ait annoncé qu'il n'était plus considéré à risque de transmettre la COVID, Donald Trump a écrit sur Twitter qu'il était désormais imunisé, ce qui n'a pas été prouvé scientifiquement. Twitter a ajouté un avertissement à ce tweet peu après, considérant qu'il contenait des informations trompeuses sur le virus.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!