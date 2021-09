COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 13 septembre

- Des tests de dépistage rapides sont déployés dans les écoles de quatre secteurs du grand Montréal. Québec agit sous la recommandation de la santé publique qui précise que les tests rapides sont complémentaires aux tests PCR.

- Des experts en santé sont convaincus que la pandémie laissera d'importants impacts à long terme sur une génération d'enfants. En France, une importante étude démontre des pertes cognitives de 40% chez de jeunes enfants qui éprouvent de la difficulté à lire et à écrire. Les impacts négatifs seront plus importants chez les familles à faible revenu ou qui ont subi un important stress financier.

- Des manifestations sont prévues aux quatre coins du pays aujourd'hui contre la vaccination et les mesures sanitaires mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19. Les manifestants se donnent rendez-vous devant les grands hôpitaux du Canada, notamment l'Hôpital d'Ottawa, sur le coup de 14h. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, s'est tourné vers Twitter hier soir pour demander aux participants de respecter les travailleurs de la santé qui entreront et sortiront des hôpitaux.

To those who intend to protest in Ottawa tomorrow: All I ask is that you respect essential healthcare services coming in and out of our hospitals.



My office has engaged with @OttawaPolice and they have advised that they will be ready to respond as required. 2/2