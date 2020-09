COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 14 septembre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/GmYsJGwMLC

- La région de la Capitale-Nationale enregistre le plus haut total de nouveaux cas en 24h avec 60. Montréal suit avec 39 personnes infectées. Chaudière-Appalaches (32) et la Montérégie (31) recensent sensiblement le même nombre de cas.

POLITIQUE

- Le premier ministre, François Legault prépare une adresse à la nation pour inciter les Québécois à poursuivre leurs efforts contre la COVID-19. Ce discours pourrait être présenté demain, à l'occasion de la reprise des travaux parlementaires, selon LaPresse. Le gouvernement s'inquiète du relâchement pour combattre le virus mortel.

- Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, se place en isolement préventif après qu'un employé de son cabinet ait reçu aujourd'hui un test positif de COVID-19. Tous les membres de son caucus vont également faire du télétravail. Ils passeront tous un test de dépistage.

- Dominique Anglade ratera la rentrée parlementaire de mardi. La cheffe du Parti libéral se place en isolement préventif puisque sa fille de huit ans a de la toux. Mme Anglade et sa famille se feront donc tester pour la COVID-19.

Ceci signifie malheureusement que je ne serai pas présente physiquement à l’Assemblée nationale, mais j’espère un résultat négatif pour pouvoir revenir rapidement au salon bleu !



À ma connaissance, nous n’avons pas été en contact avec des gens porteurs du virus. (2/2) — Dominique Anglade (@DomAnglade) September 14, 2020

SANTÉ

- L'éclosion de cas dans le Bas-Saint-Laurent continue de prendre de l'ampleur. Plusieurs commerces ferment leurs portes de façon préventive à Rimouski.

- La résidence pour aînés Le Crystal de Thetford-Mines est déclarée zone rouge par le CISSS Chaudière-Appalaches. 24 résidents et neuf employés de l'endroit ont été déclarés positifs à la COVID-19.

- Moins d'un Canadien sur cinq, soit 17.7% adhère aux théories du complot concernant la pandémie de COVID-19 selon une étude de l'Université de Sherbrooke dévoilée par Radio-Canada. Le phénomène est plus important aux États-Unis (35%) , en Grande-Bretagne (36%) ainsi qu'aux Philippines (47%). La méconnaissance du fonctionnement de la science et des médias d'information ainsi que la méfiance envers les autorités seraient en grande partie responsables de cette situation selon les chercheurs.

ÉCONOMIE

- Au tour du groupe Manteaux Manteaux de se placer à l'abri de ses créanciers, notamment en raison de la pandémie. L'entreprise montréalaise a des dettes de 3,7 M$, selon le Journal de Montréal. Elle doit notamment beaucoup d'argent à des propriétaires d'immeubles commerciaux. Manteaux Manteaux compte plus d'une trentaine de magasins au Québec et à Ottawa.

JUSTICE

- La police de Québec a émis cinq contraventions pour non-respect des règles sanitaires durant le week-end.

- La Sûreté du Québec, le Service de police de la ville de Montréal et la police de Laval n'étaient pas en mesure ce matin de fournir des statistiques sur le nombre de contravention remises pour non-respect des règles sanitaires. Le nouveau règlement est en vigueur depuis samedi, partout au Québec.

INTERNATIONAL

- Plus de 29 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Israël a annoncé hier soir la mise en place d'un nouveau confinement national, d'une durée de trois semaines, en raison d'une recrudescence de cas de COVID-19. L'État compte plus de 153 000 cas positifs et 1103 décès sur une population de 9 millions d'habitants.

SPORTS

- Il n'y aura pas de saison de football et rugby universitaire cette saison, en raison de la pandémie. C'est ce qu'a décidé le Réseau du sport étudiant du Québec qui maintient toutefois les activités des athlètes de soccer, golf et cross-country. Les équipes de sports de niveau scolaire et collégial ont le feu vert pour tenir leur saison. Une décision concernant les sports d'hiver universitaire aura lieu le 15 octobre.