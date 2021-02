COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 15 février

Nous recevrons plus de 90K doses du vaccin Pfizer cette semaine. Nous allons donc pouvoir augmenter le rythme de la vaccination et concentrer nos efforts dans les RPA. https://t.co/RZQxuFTzT2

- Les régions de Montréal (+316) , de la Montérégie (+106) , de Laval (+62) et de Lanaudière (+47) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 16 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 5 dans les 24 dernières heures, 8 entre le 8 et le 13 février et 3 avant le 8 février. Un décès a été retiré du bilan puisqu'il n'était finalement pas attribuable à la COVID-19.

SANTÉ

- Les deux tiers des Québécois apprécient le télétravail imposé par la pandémie, selon un nouveau sondage Navigator mené pour le compte des Coops de l'information. 42% des 1200 répondants apprécient le fait de ne plus avoir à se déplacer pour se rendre au bureau. 37% jugent que le principal gain est le temps de qualité à la maison. Lorsqu'on demande aux Québécois(es), s'ils veulent retourner au bureau, 43% aimeraient que ça se fasse à temps partiel et 17% à temps plein. L'enquête d'opinion a été menée du 29 janvier au 1er février.

- Les Forces armées canadiennes ont de la difficulté à recruter de la relève en raison de la COVID-19. On compte 7 000 militaires de moins que le minimum requis dans les forces régulières et la réserve.

JUSTICE

- 1034 Québécois ont reçu une contravention pour ne pas avoir respecté le couvre-feu, la semaine dernière. Le nombre de constats se maintient à environ 1000 par semaine, depuis plus d'un mois. À Montréal, les policiers du SPVM en ont donné 280, du 8 au 14 février. 307 contraventions en lien avec le couvre-feu ont été émises par la Sûreté du Québec à travers la province.

ÉDUCATION

- 63% des parents québécois constatent une baisse de la motivation chez les élèves du secondaire, démontre un sondage mené pour le Réseau québécois pour la réussite éducative. L'absence de contacts avec les amis et la suspension des activités parascolaires sont les deux principaux facteurs de démotivation chez les 18 ans et moins. Pour les élèves du primaire, le plus difficile c'est de ne pas voir leur famille.

- François Legault a visité une école secondaire de la Beauce, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui se déroulent jusqu'à vendredi. Le premier ministre espère que les jeunes retireront une leçon de persévérance de ce qu'ils vivent durant la pandémie.

CHSLD

- C'est aujourd'hui à Montréal que doivent débuter les audiences publiques sur les décès survenus dans les CHSLD lors de la première vague de la pandémie au printemps dernier. Les propriétaires du CHSLD Herron de Dorval où 38 résidents sont morts en l'espace de 10 jours ont demandé un report des procédures. Avant de témoigner, ils souhaitent savoir s'ils feront l'objet d'accusations criminelles. Le but de cette enquête publique n'est pas de trouver de coupable, mais de faire des recommandations afin d'éviter d'autres situations semblables.

VOYAGES

- À compter d'aujourd'hui, les Canadiens qui rentrent au pays par la frontière terrestre doivent avoir en main un test négatif de COVID-19 datant de moins de 72h sous peine d'une amende pouvant atteindre 3 000$. La mesure s'applique seulement pour les voyages non essentiels. Il faut ensuite compléter une quarantaine de 14 jours à la maison.

JUSTICE

- Une chicane de couple a mené à l'interpellation de 6 personnes pour non-respect du couvre-feu à Gatineau en Outaouais.

INTERNATIONAL

- La pandémie de COVID-19 a fait plus de 2 400 000 morts à travers la planète et a infecté près de 109 000 000 de personnes, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- La ministre des Affaires étrangères du Pérou, Elizabeth Astete a démissionné à la suite d'un scandale provoqué par la vaccination secrète de responsables gouvernementaux avant même que les travailleurs de la santé soient immunisés. Mme Astete a participé aux négociations pour l'achat d'un million de doses du vaccin de la compagnie chinoise Sinopharma. La COVID-19 a fait plus de 43 000 morts au Pérou. Parmi les victimes, on retrouve 306 médecins et 125 infirmières.

- La France pense être en mesure de vacciner 8 millions de personnes d'ici la fin mars.