COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 15 mars

- Les régions de Montréal (+296) , de Laval (+85) , de la Montérégie (+70) , et des Laurentides (+52) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 5 , soit 3 dans les 24 dernières heures, 1 entre le 7 et le 12 mars et 1 avant le 7 mars.

SANTÉ

- C'est aujourd'hui que débute la prise de rendez-vous pour la vaccination dans l'une des 350 pharmacies de Montréal. Les patients de 65 ans et plus doivent s'inscrire sur le site Clic Santé du gouvernement du Québec. Les premières injections seront données dès la semaine prochaine. Le projet-pilote sera étendu au reste de la province dans les prochaines semaines.

- L'école privée Villa Maria dans l'Ouest-de-l'Île suspend ses cours jusqu'au 24 mars après la découverte de deux cas de variant de la COVID-19. Des classes des écoles primaires Léon-Guilbeaut, de l'Avenir et des Exporateurs à Laval sont aussi fermées après la découverte de cas de COVID-19, selon le site Covid Écoles Québec. Même chose pour l'École internationale primaire de Greenfield Park, sur la Rive-Sud et l’école des Prés Fleuris de Mirabel.

- Près d'une centaine d'experts et de médecins signent une lettre ouverte ce matin dans La Presse pour le retour des camps de vacances cet été. Il est essentiel, selon eux, d'offrir une pause aux jeunes après une année d'angoisse et de crise sanitaire. Ils proposent un protocole strict avec un test négatif avant d'arriver sur place pour éviter la propagation du virus.

VACCIN

- La campagne de vaccination de masse débute aujourd'hui en Estrie. Les 85 ans et plus seront les premières personnes à recevoir une dose du vaccin. Durant la fin de semaine, des équipes mobiles se sont occupées de vacciner à domicile des personnes sélectionnées par la Santé publique.

- Le vaccin AstraZeneca continue de soulever des craintes au Québec alors que la campagne de vaccination s'accélère. Des Montréalais qui devaient recevoir leur dose ont carrément rebroussé chemin, en fin de semaine, lorsqu'on leur a confirmé qu'ils allaient recevoir le sérum. Le taux de refus a atteint 8%, samedi, dans le nord de Montréal.

Je veux rassurer la population : le vaccin AstraZeneca est sécuritaire. C’est normal de vouloir s’informer et je remercie les équipes de prendre le temps d’expliquer les biens faits des vaccins aux gens.



Le vaccin est la solution, peu importe lequel. https://t.co/tDwJdmCT4S — Christian Dubé (@cdube_sante) March 14, 2021

POLITIQUE

- Les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau se rencontreront en tête-à-tête cet avant-midi à Montréal avant de participer à une importante annonce au Palais des Congrès relativement au financement de la construction d'une usine de batteries pour véhicule. La dernière rencontre entre François Legault et Justin Trudeau remonte à décembre 2019, soit avant le début de la pandémie.

INTERNATIONAL

- La Ville de New York a rendu hommage hier soir aux 30 000 victimes de la COVID-19 avec une cérémonie virtuelle. New York demeure la ville américaine la plus endeuillée, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Les Pays-Bas et l'Irlande se sont ajoutés à la liste des six pays de l'Europe qui ont suspendu temporairement la distribution du vaccin AstraZeneca en raison de problèmes de coagulation observés chez certains patients.