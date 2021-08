COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 16 août

1/2 Les cas continuent d’augmenter. La situation est préoccupante dans certaines régions, notamment Mtl, Laval et Lanaudière. À noter que dès demain, le sommaire montrera le statut vaccinal des nouveaux cas et des nouvelles hospit des données du jour + des 4 dernières semaines. https://t.co/UwYMKvLUtv

Selon l'INSPQ, 85 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 73 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

VACCINATION

- On est tout près du but pour l’objectif de vaccination des 18-29 ans. Il manque un peu plus de 8 800 rendez-vous avant d’attendre le symbolique 75 %. Dans cette tranche d’âge, les 25 à 29 ans sont ceux qui traînent le plus de la patte.

💉Il ne reste que 8 841 rdv à prendre chez les 18-29 pour atteindre minimum 75% de 1e dose!



👉18-24: 3 804

👉25-29: 5 037



Mention spéciale aux 30-34 avec 76%.😁



Il faut continuer de dépasser nos objectifs initiaux, étant donné la dangerosité et contagiosité du variant Delta. — Christian Dubé (@cdube_sante) August 16, 2021

TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ

- La pandémie a été payante pour certains médecins omnipraticiens alors que 15 d'entre eux ont empoché plus d'un million de dollars en 2020 selon le Journal de Montréal. Un généraliste de Laval est même parvenu à un salaire record de plus de 1,6 million cette année. C'est l'équivalent de 80h de travail par semaine. Les consultations à distance ont permis à plusieurs médecins de rencontrer un plus grand nombre de patients pendant la crise sanitaire.

- Alors que le milieu de la santé a été écorché par la pandémie, de plus en plus de nouvelles infirmières choisissent le privé. Les mauvaises conditions de travail du réseau public québécois incitent plusieurs nouvelles diplômées et étudiantes à le faire. La situation n'aide pas à la résolution du manque criant d'infirmières dans les hôpitaux. Audrey-Ann Bissonnette-Clermont est la cofondatrice de l'Association étudiante en science infirmière du Québec. Elle explique que plusieurs nouvelles infirmières vivent des épuisements professionnels, des burns outs et se retrouvent en arrêt de travail après seulement six mois de travail [dans le milieu public].

ÉCONOMIE

- Le café que vous dégustez ce matin pourrait bientôt vous coûter plus cher. Le prix des grains a grimpé de près de 44% depuis le début de l'année. Parmi les coupables de cette hausse, on retrouve la pandémie, mais aussi les conditions météorologiques extrêmes du Brésil et les difficultés politiques de la Colombie, deux producteurs importants de café. Pour les grands torréfacteurs, les stocks importants déjà faits permettent de repousser le problème à plus tard. Mais les plus petits joueurs ont déjà commencé à augmenter leurs prix ou devront le faire bientôt.

INTERNATIONAL

- À New York, c’est aujourd’hui que le passeport vaccinal entre en vigueur. Son nom : « Key to NY ». Les Américains de la grosse pomme devront présenter cette preuve de vaccin lorsqu’ils souhaitent visiter certains lieux fermés comme les restaurants, les salles de spectacles et les stades de sport. Une période de transition est prévue pour permettre à la population de s’adapter à la nouvelle mesure. L’entrée en vigueur du passeport arrive au moment où les cas sont en hausse chez nos voisins du sud.

- La COVID-19 a fait près de 4,4 millions de morts dans le monde depuis de début de la pandémie selon les plus récentes données de l’Université John Hopkins. C’est un total de 207 millions de cas qui ont été rapportés.