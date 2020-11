COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 16 novembre

- La compagnie pharmaceutique américaine Moderna annonce ce matin que son vaccin contre la COVID-19 est efficace à 94.5%. Les études cliniques sont au stade 3 et jusqu'à maintenant les effets secondaires sont mineurs selon Moderna. La firme pense être capable de produire 20 millions de doses d'ici la fin de l'année et un milliard de doses en 2021.

- Si le vaccin de la compagnie Pfizer fonctionne contre la COVID-19, le retour à la vie normale se fera dans un an. C'est ce que pense le directeur général de la firme allemande BioNTech qui a développé le vaccin avec Pfizer. Des millions de doses sont déjà en production et une première livraison est attendue à la fin de 2020. Le taux d'efficacité de ce vaccin est de 90%. Les données scientifiques seront dévoilées sous peu.

- Les décorations de Noël seront interdites dans les hôpitaux et les CHLSD du CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour éviter la propagation du coronavirus. Selon LaPresse, seules de petites décorations accrochées au plafond seront permises.

- Une éclosion de COVID-19 force la fermeture de l'école secondaire Docteur Alexis-Bouthillier de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'au 30 novembre inclusivement. 29 élèves et 5 membres du personnel ont été infectés jusqu'à maintenant. L'annonce a été faite aux parents via courriel hier soir.

- La pandémie a fait exploser les demandes d'aide auprès des banques alimentaires au Québec. L'augmentation chez Moisson Montréal est de 35%, soit l'équivalent de 17 millions de dollars supplémentaires en denrées alimentaires. Dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, le nombre de demandeurs est passé de 1 200 à 8 500 personnes au plus fort de la crise. Plusieurs familles qui vivaient d'une paie à l'autre ont basculé dans la pauvreté en raison de la COVID-19. Prenez note que la guignolée des médias sera de retour du 23 novembre au 24 décembre.

- Le cap des 11 millions de patients infectés est franchi aux États-Unis qui demeure le plus touché par la pandémie selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Le président du Comité international olympique, Thomas Bach est convaincu que les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront l'an prochain "devant un nombre raisonnable de spectacteurs". C'est ce qu'il a déclaré lors d'une visite au Japon, sa première depuis le début de la pandémie de COVID-19 qui a empêché la tenue des Jeux cet été.

