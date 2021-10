COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce lundi 18 octobre

Selon l'INSPQ, en date du 13 octobre, 90,2 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 87,2 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

VACCIN

- Santé Canada a reçu aujourd’hui une demande de Pfizer pour autoriser l’utilisation de son vaccin contre la COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans. Le fédéral doit maintenant analyser la demande et les données cliniques. Il s’agit de la première demande soumise à Santé Canada pour un vaccin dans ce groupe d’âge.

- Une nouvelle preuve vaccinale est maintenant disponible pour les voyageurs qui se déplacent à l'extérieur du Québec. Elle sera reconnue à travers tout le Canada et dans plusieurs États américains et pays dans le monde. Ce code QR est une preuve distincte. Il est donc différent du passeport vaccinal qu'on utilise actuellement pour aller dans les restaurants, bars et gyms, notamment. La preuve peut être téléchargée à partir du portail libre-service et peut être utilisée en format PDF, sur votre appareil mobile ou en version papier.

- C’est la fin des tests de dépistage de COVID-19 rémunérés pour les travailleurs de la santé non vaccinés. C’est ce qu’on peut lire dans l’arrêté ministériel du ministre de la Santé Christian Dubé, signé ce weekend. Les tests devront maintenant être passés en dehors des heures de travail des employés. Depuis avril, les employés non vaccinés devaient subir un test minimum trois fois par semaine. Ils pouvaient recevoir une compensation financière qui correspondait à une heure de travail pour passer ces tests.

ÉDUCATION

- Les tests rapides de dépistage de la COVID-19 seront utiles dans les écoles, avance une nouvelle étude québécoise. Ils seront déployés sous peu dans les écoles de 10 régions du Québec, dont Montréal, Laval et la Montérégie. Les élèves qui ont des symptômes inquiétants pourront être testés plutôt qu’être renvoyés à la maison immédiatement. L’étude menée par la docteure Caroline Quach du CHU Sainte-Justine s’est penchée sur son efficacité pour mieux contenir des éclosions.

« Si on veut essayer de l’utiliser au meilleur escient, c’est vraiment de les utiliser pour les gens qui ont des symptômes. Cette année, comme on a tous les autres virus respiratoires qui sont en train de se transmettre, avec la philosophie d’essayer de garder les enfants le plus possible à l’école et à la garderie, à ce moment-là un test rapide peut avoir un rôle à jouer. »

- Docteure Caroline Quach, du CHU Sainte-Justine

- 8300 élèves font à l'école à la maison cette année, une baisse de 30% comparé à 2020, rapporte LaPresse. Ces enfants devront passer des examens du ministère pour réussir leur formation.

INTERNATIONAL

- Colin Powell, l’ancien secrétaire d’État sous l'administration du président américain George W. Bush, est décédé à l’âge de 84 ans de « complications liées au COVID-19 », a annoncé sa famille.