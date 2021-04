COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 19 avril

- Les régions de Montréal (+336) , de la Capitale-Nationale (+184) , de la Montérégie (+161) et de l'Outaouais (+143) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 9 , soit 2 dans les 24 dernières heures et 7 entre le 11 et le 16 avril.

SANTÉ

- Dès demain, le vaccin AstraZeneca sera offert aux 40 ans et plus en Ontario et en Alberta afin de vacciner le plus de gens possible. Jusqu'ici, ce vaccin était réservé aux personnes de 55 ans et plus. Le Québec n'a toujours pas arrêté sa décision à ce sujet. Un avis des experts est attendu dans les prochaines heures.

ÉDUCATION

- En raison de la pandémie, l’épreuve uniforme de français, langues d’enseignement et littérature, obligatoire pour l'obtention du Diplôme d'études collégiales se fera en ligne le mois prochain a appris Noovo Info. Chaque étudiant devra s'engager sur l'honneur qu'il est bien l'auteur du texte qu'il devra rédiger et il pourra utiliser un logiciel de correction des erreurs.

JUSTICE

- La frontière entre le Québec et l'Ontario est fermée depuis minuit aux voyages non essentiels. La Sûreté du Québec fera des contrôles réguliers en collaboration avec la Police provinciale de l'Ontario qui érigera des contrôles routiers aux 5 ponts permettra se rendre à Gatineau en Outaouais.

- Quelques centaines de personnes ont manifesté contre le couvre-feu au parc Jeanne-Mance de Montréal, hier soir. Le tout s'est déroulé dans le calme. La foule s'est dispersée vers 20h. Un contrevenant a été arrêté et deux constats d'infraction pour non-respect des règles sanitaires ont été remis.

ÉCONOMIE

- Le gouvernement Trudeau présentera à 16h cet après-midi son premier budget depuis le début de la pandémie. Il devrait contenir un plan de relance économique de 70G$.

INTERNATIONAL

- La pandémie a fait plus de 3 000 000 de morts à travers le monde et a infecté 141.4 millions de personnes, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.