COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 19 juillet

Plus de 9.8 millions de vaccins ont été administrés au Québec et 11.5 millions de doses ont été reçues.

Vendredi dernier, la Santé publique a déclaré 83 nouveaux cas de COVID-19 pour un total de 376 192 personnes infectées depuis le début de la pandémie et 3 décès additionnels pour un total de 11 235 morts.

IMPORTANT - Le gouvernement du Québec ne diffuse plus de bilan quotidien les jours fériés et les week-ends.

FRONTIÈRE

- Le gouvernement Trudeau dévoilera à 13h30 cet après-midi son plan pour la réouverture de la frontière avec les États-Unis. Les touristes américains pleinement vaccinés devraient être autorisés à entrer au Canada dès la mi-août. La frontière entre le Canada et les États-Unis est fermée depuis mars 2020 en raison de la pandémie.

SANTÉ

- Des organismes de prévention craignent une hausse des cas de violence conjugale pendant la période des vacances. Les risques augmentent lorsque les victimes se retrouvent seules pendant une période prolongée avec leur agresseur. La pandémie a fait explosé le nombre de cas tandis que SOS violence conjugale a reçu 7 000 appels de plus cette année.

INTERNATIONAL

- L'Angleterre lève aujourd'hui pratiquement toutes les mesures sanitaires mises en place pour contrer la pandémie qui a fait près de 130 000 morts dans ce pays. Les pubs, les stades, les salles de spectacles et autres lieux publics peuvent rouvrir à pleine capacité. Le masque n’est plus obligatoire, mais il est recommandé dans les transports et magasins.

- Plus de 190 000 000 de personnes à travers la planète ont été infectées par la COVID-19, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.