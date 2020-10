COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 19 octobre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/0RtRlk9Ujg

- Les régions de la Capitale-Nationale (+272), de Montréal (+193) , et de la Montérégie (+174) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, un décès a été enregistré entre le 12 et le 17 octobre, trois décès sont survenus à une date inconnue. 6044 personnes ont donc succombé à la COVID-19.

SANTÉ

- Le pavillon Sainte-Marie de l'école des Mésanges de Saint-Charles-Borromée dans Lanaudière est fermé pour 14 jours en raison d'une éclosion de COVID-19. Au moins deux élèves et 9 membres du personnel ont contracté le virus. Tous les élèves devront se soumettre à test de dépistage dans les prochains jours.

- 1120 écoles du Québec ont dû composer avec au moins un cas positif de COVID-19 depuis la rentrée scolaire selon le site citoyen "COVIDÉCOLESQUÉBEC.ORG"

- La Ville de Gatineau en Outaouais est forcée de fermer le complexe sportif Mont-Bleu en raison d'un employé déclaré positif à la COVID-19. L'employé a effectué son dernier quart de travail vendredi dernier. Le centre sportif demeure fermé jusqu'à nouvel ordre, mais le terrain extérieur demeure ouvert pour la pratique libre d'activités.

- Après Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, la Ville d'Amqui dans le Bas-Saint-Laurent annule la traditionnelle collecte de bonbons le soir du 31 octobre.

CHSLD

- Le CHSLD Marcelle-Ferron à Brossard est frappé durement par une éclosion de COVID-19 avec 41 cas, dont 30 résidents affectés. 39 patients de la résidence Villa Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe sont affectés et 37 cas sont rapportés à la résidence Bourg-Joli, également de Saint-Hyacinthe.

ÉCONOMIE

- La fermeture de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis est à nouveau prolongée par le gouvernement Trudeau. Les voyages non essentiels demeurent interdits jusqu'au 21 novembre.

- 3 fois plus de Canadiens font leur épicerie en ligne depuis le début de la pandémie révèle une étude effectuée par la Banque de Montréal. 22% des répondants au sondage ont l'intention de garder cette habitude. Les épiciers ont dû s'adapter rapidement à cette nouvelle tendance. Les ventes en ligne chez Maxi ont bondi de 500% dès le début de la crise.

INTERNATIONAL

- Le cap des 40 000 000 de cas de COVID-19 à travers le monde a été franchi selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins. Les États-Unis demeure le pays le plus infecté avec 8.1 millions de cas confirmés et près de 220 000 décès.